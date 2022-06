El Unicaja no sabrá hasta el 23 ó 24 de junio si juega la BCL

La espera por saber la hoja de ruta que recorrerá el Unicaja durante la próxima temporada en Europa empieza a llegar a su fin. Así que hay cierto «alivio» en Los Guindos, ya que una vez se decida en qué competición jugará el conjunto malagueño, la campaña de abonados, las fechas de la pretemporada y algunos fichajes, entre otras cuestiones, empezarán a ponerse en marcha.

El caso es que este viernes es ya la primera fecha que hay marcada en rojo en el calendario de Los Guindos. El día 17 es la última jornada en la que los equipos europeos podrán formalizar su preinscripción para competir en la Basketball Champions League (BCL) durante la temporada 22/23. Eso sí, habrá que esperar hasta el jueves 23 para la reunión decisiva de la FIBA en la que se repartirán las plazas entre todos los equipos que las hayan solicitado, algo que se hará oficial ese día o, como mucho, al día siguiente, viernes 24.

El Unicaja no hizo los deberes deportivos en la pista durante la temporada, pero sí los ha hecho estas últimas semanas en los despachos. La entidad de Los Guindos ha rellenado y enviado ya a la FIBA el formulario para disputar la Basketball Champions League (BCL) 22/23. El club recibió también el formulario para inscribirse en la FIBA Europe Cup, pero solo entregó el de la BCL. ¿Quiere decir esto que el Unicaja se ha cerrado la puerta a la FIBA Europe Cup por si no pudiera jugar la BCL? No. Lo que ocurrirá es que la propia organización será quien redirija a los equipos que finalmente no disputen la primera competición hacia la segunda. El club malagueño no contempla por ahora participar en la Europe Cup porque su deseo es jugar la BCL.

Los equipos españoles que estarán en la Basketball Champions League por méritos deportivos son el Lenovo Tenerife, Baxi Manresa, Bilbao Basket y UCAM Murcia.

¿Qué ocurre con el Breogán? El conjunto de Lugo tampoco se ha ganado en la pista una plaza en la Champions. Su caso es como el del Unicaja. Está fuera de los parámetros que pide la FIBA, pero también va a presentar su solicitud para estar en la competición. Según publican varios medios gallegos, ha sido el propio Patrick Comninos, CEO de la BCL, quien les ha animado a presentar solicitud.

Sobre los muchos equipos europeos que ya han solicitado jugar la BCL, la FIBA elegirá a los 20 que se van a clasificar directamente para la Fase de Grupos y habrá otros 24 clubes más que tendrán que luchar por las cuatro plazas de la Fase Previa durante el próximo mes de septiembre, que son las que completan los 24 conjuntos que competirán por el título continental a partir de octubre. O sea, que de esa reunión de la FIBA del día 23 saldrán 44 clubes elegidos.

En Los Guindos esperan acontecimientos y se agarran al precedente del Galatasaray. El equipo turco quedó el decimocuarto en su Liga el curso pasado y no solo recibió una invitación, sino que lo hizo para competir de forma directa en la Fase de Grupos por la trayectoria histórica de este club en Europa, cuestiones a las que se podrían acoger de igual forma para invitar ahora a los malagueños.

Los plazos se van acabando. La tensa espera por Europa entra en su momento definitivo. El club ya ha formalizado su preinscripción, ahora falta que la FIBA elija a los verdes entre esos 44 equipos elegidos para participar en la BCL 22/23.