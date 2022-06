Yannick Nzosa medita volver a Europa tras el Draft

Esta próxima semana será muy especial para el jugador cajista Yannick Nzosa. La madrugada del próximo jueves al viernes, desde las 2:00 horas, se celebrará el NBA Draft 2022 en el que el jugador congoleño del Unicaja será drafteado, presumiblemente en segunda ronda. El acto se celebrará en el Barclays Center de Nueva York con la presencia en directo, obviamente, del pívot verde.

Nzosa lleva ya varias semanas en Estados Unidos mostrándose a diferentes franquicias de la NBA. Su temporada en el Unicaja no ha sido buena, su presencia de minutos fue muy limitada en la última parte de la Liga y ha utilizado estos entrenamientos y partidos amistosos para tratar de demostrar que hay en él un proyecto de jugador importante para el futuro en la mejor liga del mundo.

La verdad es que todo lo que envuelve estas últimas semanas a Nzosa es un poco enigmático. Hace solo 10-12 días, la información que se manejaba en Los Guindos era que el jugador iba a retirar su candidatura al Draft. Que su intención era regresar a Málaga y dejar para más adelante el intento de su sueño americano. Sin embargo, a última hora, para sorpresa de los rectores cajistas, Nzosa confirmó su nombre de cara al sorteo.

Las últimas noticias que se desprenden del entorno del jugador hablan ahora de que Yannick Nzosa y su agencia de representación meditan regresar al baloncesto europeo una vez que se celebre el Draft. Es decir, volver a Europa a jugar, pero ya con los derechos del pívot asignados a la franquicia de la NBA que lo elija este viernes.

De esta manera se descartaría otra opción que se ha manejado estos últimos días, que sería que Nzosa se quedara en Estados Unidos jugando la Liga de Desarrollo con el segundo equipo de la que será su franquicia, a la espera de tener alguna oportunidad en la NBA. Nzosa y sus representantes consideraban como una buena opción continuar la formación del jugador en Estados Unidos bajo la supervisión directa del nuevo equipo que adquiera sus derechos. Pero esta posibilidad se ha desvanecido en las últimas fechas.

Salvo cambio de opinión, Nzosa regresará dentro de algunas semanas desde Estados Unidos para coger una periodo de vacaciones y seguir después su formación en Europa. Son muchos los casos de jugadores que han realizado ese camino de ida y vuelta Europa-EEUU con bastante buen resultado. Un buen ejemplo, conocido por todos, es el de Marc Gasol. Fue seleccionado por Los Angeles Lakers en la 2ª Ronda (puesto 48) del draft de 2007 de la NBA, pero volvió una temporada a Girona para seguir creciendo como jugador antes de dar el salto definitivo a la NBA, con los Memphis Grizzlies, que se hicieron con sus derechos deportivos en enero de 2008.

La idea de Yannick es volver este verano, pero no será al Unicaja. El equipo verde quiere hacer una revolución en su juego interior y en ese escenario no cabe la figura de Nzosa. Al menos no como un jugador con un rol importante. La idea que tienen Ibon Navarro y la dirección deportiva es buscarle una cesión, preferiblemente a un equipo de la propia ACB, con un entrenador que confíe en él y que le dé el protagonismo que en Málaga no puede tener este próximo curso.

Sería una operación aparentemente favorable para todas las partes. Sobre todo porque Nzosa podría jugar muchos minutos y demostrar ese potencial que en la NBA están convencidos que tiene y que el Unicaja también quiere explotar, para volver el próximo verano de 2023 a Málaga mucho más hecho. Entonces habría que ver si Yannick decide dar el salto definitivo a la NBA, que dejaría unos 750.000 euros en las arcas cajistas, o prefiere seguir un año más en Europa, que ya sí podría ser vistiendo de verde la 23/24, si es que la evolución que esperan todas las partes así lo aconseja.