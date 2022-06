Previsiones dispares sobre Nzosa a tres días del Draft

Tan solo quedan tres días para que Yannick Nzosa viva uno de los momentos más importantes de su carrera: el Draft de la NBA. El pívot del Unicaja y su agencia de representación, a pesar de haberse presentado tras una mala temporada en la Liga Endesa, mantuvieron la decisión de formalizar su candidatura a la cita que tendrá lugar en el Barclays Center de Nueva York la madrugada del jueves al viernes (02.00 horas, horario peninsular).

Más allá de los números registrados con el equipo cajista, Nzosa sigue en Estados Unidos buscando lo mejor para el sorteo. Durante estas últimas semanas ha entrenado con varias franquicias de forma pública (Charlotte Hornets y Sacramento Kings), con otras muchas en sesiones privadas e incluso con estrellas de la NBA como Paul George. Sin embargo, entre los expertos norteamericanos sobre el Draft no existe consenso sobre la futura elección del congoleño.

Existe una gran disparidad en las previsiones de los especialistas. El portal web Netscouts Basketball es el más optimista y coloca al canterano cajista en el puesto número 46 con Detroit Pistons como destino. Una plaza similar pronostica Sport Ilustrated, concretamente la 47 con un posible futuro en Memphis Grizzlies. Otros como FTW, ya más lejos, le sitúan en el puesto 53 (Boston Celtics), ESPN en el 56 (Washington Wizards) y Bleacher Report en el 58 (Cleveland Cavaliers).

Eso sí, no todos los "especialistas" se muestran igual de optimistas sobre la elección de Yannick. No ha calado de igual forma la intención del pívot de mejorar sus previsiones con los entrenamientos en las distintas franquicias y sus publicaciones en las redes sociales con evidentes mejoras como su lanzamiento en el triple. Tres páginas especializadas como NBADraft.net, NBA Draft Room y The Sporting News dejan a Yannick Nzosa fuera de los elegidos de cara al sorteo de la Liga estadounidense del próximo 23 de junio.

Es más, esta no será la única complicación a la que se enfrentará el cajista. Del Draft de la NBA solo saldrán esta temporada elegidos 58 jugadores, en lugar de los 60 que son habituales. Miami Heat y Milwaukee Bucks fueron sancionados tras encontrar irregularidades en dos de sus traspasos. Por lo que los puestos de segunda ronda número 54 y 55 quedan vacantes. Así que es una decisión que afecta especialmente a Nzosa, ya que cuenta con dos posibilidades menos de cara a ser drafteado en estas últimas posiciones.

No obstante, acabar en Estados Unidos la próxima temporada no es el primer escenario que se plantean en el entorno del jugador. A excepción de un cambio de última hora, Nzosa regresará a Europa para seguir formándose, pero con los derechos del pívot asignados a la franquicia de la NBA que lo elija este mismo viernes... si es que al final sale elegido en esa segunda ronda.