El Surne Bilbao libera a Ángel Delgado

Ángel Delgado es desde este miércoles agente libre. El pívot dominicano no seguirá en el Surne Bilbao Basket, como el propio club vasco ha comunicado de forma oficial: "Desde Bilbao Basket, queremos agradecer al jugador su liderazgo y entrega en la cancha. Su hambre y ambición han ayudado a los hombres de negro a conseguir los objetivos de la temporada y luchar hasta el último minuto por lograr metas más altas. Deseamos a Ángel la mejor de las suertes en sus próximos proyectos deportivo", aseguró el cuadro vizcaíno en una nota de prensa.

Delgado fue uno de los primeros nombres que se vincularon con el Unicaja como posible refuerzo en este mercado estival. El center firmó este pasado curso con el equipo vasco 11.3 puntos, 8.5 rebotes y 16.4 de valoración de media por partido.

En Los Guindos es una opción que está encima de la mesa. Gusta su contundencia bajo los aros y que es un perfecto conocedor de la Liga Endesa, dos cualidades que valora el club de Los Guindos como un plus a la hora de buscar refuerzos en el mercado.

Ángel Delgado fichó hace unas semanas por un equipo de su país para jugar en verano, el Reales de la Vega. La web www.encestando.es ha vinculado al jugador también con el Pinar Karsiyaka de Turquía.

El Unicaja está atento a su situación. Mientras el Bilbao no decidiera si lo colocaba en la lista de jugadores sometidos a tanteo estaba todo parado. Ahora, ya libre de cualquier atadura con el Bilbao Basket, es el momento de decidir si es una buena apuesta o no. Las próximas horas pueden ser claves para saber si Delgado vestirá o no de verde y morado el próximo curso.