Jaime Fernández ya está concentrado en Zaragoza con la selección española de Sergio Scariolo. Justo después del entrenamiento matinal de este martes atendió a Radio Marca Málaga, a la que confirmó que no tiene noticias del Unicaja desde que acabó la temporada y confesó su pesimismo para renovar con el cuadro verde.

"No tengo mucha información sobre mi futuro. Tuve una conversación con Juanma Rodríguez cuando acabó la temporada. No se me habló de mi futuro. A día de hoy no he hablado con nadie del Unicaja. Creo que están buscando otras opciones por lo que veo en la prensa. Es lícito y no hay ningún problema. Mi sensación es que no seguiré en el Unicaja. Por lo que yo veo creo que no piensan en mí. Pero es verad que no puede decir mucho porque no tengo mucha información", explicó el base-escolta madrileño.

Fernández entiende el volantazo que el Unicaja quiere dar en su proyecto: "Entiendo el cambio de ciclo después de una temporada mala. Hay que aceptarlo y pasar página. No hay nada que reprocharle al Unicaja. Lo que yo puedo pensar es indifirente. Yo soy jugador, juego y esto es lo que hay. Todo puede cambiar de todas formas".

El madrileño aprovechó para volver a mostrar su cariño por el club y la ciudad. "Soy un enamorado de Málaga y del Unicaja, siempre lo he dicho. Es donde más he disfrutado jugando al baloncesto. Cuando las cosas van bien se vive de una manera especial el baloncesto, aunque es verdad que cuando van mal también es complicado, pero supongo que es algo normal en otros sitios. Si hay que cambiar de aires, no pasa nada", reiteró.

Respecto a su futuro inmediato, si es fuera del Unicaja, no dio muchas pistas. "Ahora estoy centrado en la selección. Le he dicho a mi agente que cuando haya algo que me avise. De momento pertenezco al Unicaja, que me puede poner en la lista de tanteo. Cuando deje de pertenercer al Unicaja, si hay algo real, mi representante me avisará. No quiero saber nada de rumores".

Preguntado sobre las palabras de Jaka Lakovic, nuevo entrenador del Gran Canaria, que en su presentación habló de Jaime como un jugador que le gustaría tenerlo en el equipo amarillo, Fernández fue agradecido con el técnico esloveno. "Sé que a Jaka Lakovic le gusta mi juego. Lo sé desde que él era entrenador en el Ulm alemán. Es un buen entrenador y conoce muy bien la ACB y también me conoce muy bien a mí. Agradezco sus palabras del otro día", finalizó.