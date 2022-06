El Unicaja no da pistas a 24 horas de publicarse el derecho de tanteo

Trece días después de haber vivido el desenlace final de la Liga Endesa, la ACB se prepara para vivir una de sus grandes citas que definirá el mercado de los equipos españoles: el derecho de tanteo. Y es que la propia organización hará oficial este sábado, 2 de julio, la lista de jugadores sometidos al derecho de tanteo. ¿Qué papel jugará el Unicaja? ¿Habrá algún jugador cajista en la lista?...

El derecho de tanteo se trata de una norma que permite a los clubes mantener atados a los jugadores que acaban contrato. Los que no aparezcan en esa lista quedarán desvinculados y podrán fichar por otro equipo. Los que sí aparezcan en el tanteo se pueden ir también, pero deberán presentar una oferta cualificada de otro club y su actual equipo decidirá si la iguala o no para retenerlo.

A partir del sábado se abre un plazo de 13 días en el que los equipos podrán presentar sus ofertas. Una vez realizada esa operación, habrá cinco días para igualar la nueva oferta o declinarla.

Jaime Fernández

El Unicaja medita todas las opciones con algunos de los jugadores que acaban contrato. Un caso del que se ha hablado mucho en los últimos días es el de Jaime Fernández. Cuatro años después de su llegada, el futuro del madrileño podría estar lejos de la Costa del Sol. Es más, él mismo afirmó hace unos días tener la sensación de que no seguirá vistiendo la camiseta del Unicaja.

¿Puede estar Jaime Fernández en la lista? Pues todo apunta a que no. Si está sería una sorpresa y un volantazo de última hora. Ponerlo en el tanteo significaría pagarle una ficha igual que la de la temporada pasada y eso está descartado en Los Guindos. El base-escolta no quiere seguir en el Unicaja por menos dinero y el club no quiere que continúe con la ficha que actualmente mantiene. Así las cosas es imposible que el club lo coloque en el listado. Si se queda, sería con una negociación paralela, pero siempre fuera del derecho de tanteo.

Alonso y Guerrero

El caso de los canteranos Francis Alonso y Rubén Guerrero son distintos. Sus fichas no son elevadas y ellos sí podrían entrar en esta lista si realmente Ibon Navarro contara con ellos.

Los dos terminan contrato y el Unicaja todavía no ha tomado una decisión «oficial» sobre el futuro de ambos. Lo que sí tienen claro es que los dos quedarían relegados a los últimos puestos de rotación en el «nuevo» proyecto y eso es algo con lo que los propios jugadores no quieren volver a convivir. Además, el Unicaja no necesita su condición de cupos, ya que tiene los cuatro que exige la normativa. Si alguno de los dos está en el derecho de tanteo, será porque desde el club los consideran piezas importantes en el equipo.

Tim Abromaitis

La situación del estadounidense es parecida a la Jaime Fernández con una diferencia notable: es el que más cerca ha estado de quedarse desde un inicio. Aunque la gran incógnita de la ecuación vuelve a ser la misma: la reducción de salario, por lo que tampoco se espera que el Unicaja lo coloque en la lista de tanteo. Si el club lo sitúa ahí, está forzado a asegurarle el 100% de su ficha y ese es el principal objetivo a evitar. Por lo que los caminos con el estadounidense podrían ir más orientados a una renovación a la baja que al derecho de tanteo... si es que ambas partes están de acuerdo en seguir juntos como mínimo una temporada más.