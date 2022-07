Lima: "Sé que el Unicaja ha preguntado por mí, pero poco más"

Augusto Lima es uno de los nombres del mercado estival en el baloncesto español. Después de rescindir su contrato con el CB Murcia, el jugador brasileño formado en la cantera del Unicaja todavía es agente libre y no ha decidido su futuro profesional. El jugador atiende a La Opinión de Málaga este viernes tras "pegarse" una paliza con los niños y niñas en el Campus de Tecnificación de la Academia 675.

"Estoy disfrutando mucho y entrenando mucho. En el campus me lo paso muy bien. Yo siempre me lo paso bien, sobre todo si hay críos. Esto me hace feliz. Por eso vengo a estar con ellos unos días, porque me gusta".

Fue una sorpresa para todos la salida de Lima del UCAM Murcia después de renovar su contrato unas semanas antes. El jugador lo ve como algo que puede ocurrir y que no es extraordinario. "Tomé una decisión. Tenía que abrir el mercado y lo hice así. Es una cosa que yo he querido. Todos los contratos tienen cláusulas y no pasó nada, simplemente fue una decisión personal de cambiar de aires. Además es que UCAM Murcia es mi club, es una tontería buscar cosas raras en ese movimiento", explicó.

Lima desea mucha suerte a su exequipo y está al día de los buenos fichajes que está haciendo el equipo universitario. "Murcia siempre ficha muy bien. Hablo todos los días con el General Manager. Están haciendo un equipazo. Van siempre por delante de los demás. Tienen un General Manager que sabe fichar. Harán una buena temporada porque siempre son muy buenas plantillas".

Como agente libre, Lima ha vuelto a sonar en algunas quinielas como posible objetivo del Unicaja. El jugador reconoce contactos con la entidad de Los Guindos, pero sin mucho más. "Preguntaron por mí, pero nada muy importante. Juanma Rodríguez y mi agente son los que saben mejor todo esto. Yo no estoy pendiente de absolutamente nada. Le he dicho a mi agente que lo solucione todo él, que yo este verano quiero entrenar y disfrutar. Sé que Unicaja ha preguntado por mí, pero poco más. Pienso que si me quisieran fichar hubieran hecho algo antes. También Baskonia ha preguntado por mí situación, pero igual que otros muchos más clubes".

Lima no descarta volver algún día al Unicaja. "Claro que me gustaría volver a Málaga, pero también depende del proyecto, depende de mil cosas, no solo depende de que yo quiera. Si no hay oferta no sirve de nada lo que yo quiera".

Sobre los fichajes que está haciendo el Unicaja, Lima es positivo. "El Unicaja está fichando muy bien. Han fichado un buen base con Perry. También es un buen fichaje Djedovic, cupo y que quería volver. Los pívots también son buenos jugadores. Me gustan los dos un montón. Quiero ver el "4" que se va a fichar, pero pinta muy bien la cosa"...

Uno de los nombres de "4" que se han vinculado al Unicaja es el de su compañero en Murcia James Web III, que el equipo murciano tiene previsto colocar en la lista del derecho de tanteo. "Web III sería el mejor fichaje que podría hacer el Unicaja. Todos los equipos de la ACB deberían apostar por él. No entiendo por qué no está fichado ya. Es un pedazo de jugador. Es un jugador espectacular para el Unicaja, pero también para el Barça, el Madrid o cualqiuier otro equipo", aseguró.

También tuvo buenas palabras para Ibon Navarro, entrenador cajista. "Con Ibon el Unicaja va a hacer las cosas muy bien. Es un buen entrenador, sabe lo que quiere, lleva a todo el mundo recto y creo que van a salir las cosas muy bien la próxima temporada", auguró.

En las próximas semanas, Lima dará a conocer su futuro. "No tengo prisa por solucionar mi futuro. Tengo varias opciones y no voy a tener prisa por nada, es que no tengo que tener prisa. Tengo bastantes opciones en el extranjero y en España y voy a valorar hasta la última oferta que tenga. Tengo que decidirme y ver la mejor opción posible dentro de las ofertas que haya. De momento no hay nada cerrado con nadie", finalizó.