Francis Alonso ficha por el Surne Bilbao y se despide del Unicaja

El malagueño Francis Alonso se despidió esta martes del Unicaja tras hacerse oficial su fichaje por el Surne Bilbao Basket. El escolta de 26 años se formó en las categorías inferiores del Unicaja y desde la temporada 2014/2015 hasta 2019, el ya excajista continuó su trayectoria en Estados Unidos. En 2019 volvió a España tras ser fichado por el Unicaja por dos temporadas más una opcional. En la temporada 2019-2020 fue cedido al Montakit Fuenlabrada, pero en febrero de 2020 rescindió la cesión, marchándose al Oviedo CB.

Respecto al fichaje, el director deportivo del cuadro vasco Rafa Pueyo manifestó que “Francis Alonso es un jugador con mucha proyección. Creo que es uno de los jugadores nacionales con mayor capacidad de anotación. Es un super tirador de tres puntos. Como todo el mundo sabe ha sido internacional en todas las categorías, incluso en la absoluta. Es un jugador que tiene mucha ambición y que va a venir motivado y con ganas de demostrar de que puede jugar a un alto nivel tanto en ACB como en Champions League”.

Tras hacerse oficial su salida del Unicaja, Francis Alonso se ha despedido de la afición mediante una carta que ha hecho pública en su cuenta de Twitter:

“Hola a todos. Me gustaría aprovechar esta ocasión para enviar un mensaje tanto a los aficionados del Unicaja, como al propio Club.

Después de estos últimos años jugando aquí, en casa, ahora toca separar nuestros caminos y no quiero marcharme sin agradeceros todo el apoyo que he sentido en esta etapa tan dura para el baloncesto en Málaga. Estoy seguro de que nuestra ciudad vivirá de nuevo grandes éxitos en el Carpena y que la afición volverá a vibrar en la grada, como también lo hice yo de pequeño.

Quiero dar las gracias al Club Baloncesto Málaga por esta etapa vivida, que me ha hecho madurar y crecer no solo como jugador, sino también como persona. Me voy con la cabeza alta, sabiendo que he dado todo lo que ha estado en mi mano por este Club, al que inevitablemente siempre estaré ligado, no solo por el lazo personal y familiar que me une a él y a la ciudad, sino por el sentimiento de admiración, gratitud y aprecio que tengo por toda su gente, por todos y cada uno de los que conforman este Club.

Ahora hay que dar un paso adelante, toca ser valiente y salir de mi Málaga, rumbo a otro destino que me permita seguir creciendo y mejorando como jugador de baloncesto. Estoy muy ilusionado por este nuevo reto y como siempre, con muchísimas ganas de trabajar y dar lo mejor de mí mismo.

Gracias a todos. Un fuerte abrazo a la familia Unicaja. ¡Hasta pronto!”

El club de Los Guindos también ha querido despedirse de su canterano tras la carta, deseándole suerte en su nueva andadura y destacando que siempre será parte de la familia cajista.