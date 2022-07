A la espera de Thomas y Kalinoski

El Unicaja quiere que Will Thomas y que Taylor Kalinoski sean en las próximas horas jugadores del equipo verde. Y en eso están en los despachos de Los Guindos. Trabajando en ambas incorporaciones, con mucho optimismo en el caso del ala-pívot de Baltimore y con un poco menos respecto al exterior estadounidense, aunque confiados de que la negociación también pueda llegar a buen término.

La verdad es que los últimos días están siendo frenéticos en la actualidad verde. Hay que recomponer una plantilla casi entera y entre salidas confirmadas de jugadores y fichajes que tienen que llegar para tapar esas bajas, la dirección deportiva encabezada por Juanma Rodríguez, y la dirección técnica, liderada por Ibon Navarro, no paran de encajar piezas en el mercado.

Con Will Thomas parece todo muy cercano. Desde hace ya un par de días el acuerdo con el jugador está cerrado. Thomas quiere volver a jugar en la Liga Endesa y quiere hacerlo en Málaga, el equipo que le dio su primera oportunidad ACB. Todo ha sido relativamente rápido desde que acabó la final de la liga francesa, con la derrota del que ha sido su último equipo, el AS Monaco, contra el Asvel Villeurbanne de Dylan Osetkowski, que ahora será su compañero en Málaga... si es que lo de Will no se tuerce a última hora.

El problema del Valencia Basket, que posee los derechos de Thomas para el baloncesto español, parece también próximo a solucionarse. Según apuntaron diversas fuentes a lo largo de este miércoles, todo se va a solucionar con el pago de 60.000 euros al club taronja para «liberar» esos derechos.

Con el AS Monaco, la temporada pasada Will Thomas promedió 7.5 puntos (FG: 64.2%; 3FG: 40.8%), 4.2 rebotes, 1.1 asistencias y 10.3 de valoración en 35 partidos de Euroliga. El excajista, que tiene pasaporte georgiano y por lo tanto no ocupa plaza de extracomunitario, promedió en la liga gala 9.5 puntos (3FG: 42.9%), 3.8 rebotes y una asistencia.

Es un perfil de jugador con buen físico, veteranía y conocimiento de la Liga, que sería complemento perfecto para Dylan Osetkowski en la posición de «4».

Su llegada, desde luego, parece muy cercana, aunque mientras no esté todo firmado no se puede dar nada por hecho.

Tampoco parece una operación imposible la desvelada por la prensa gallega este martes que coloca al escolta Tyler Kalinoski en la órbita del equipo de Ibon Navarro. El tirador norteamericano, que la pasada temporada jugó en el Breogán de Lugo, tiene pasaporte belga y sería el recambio natural de Francis Alonso en el perímetro cajista, tras la salida del canterano rumbo al Surne Bilbao Basket.

Kalinoski tiene 29 años, mide 1.93 metros, puede jugar de escolta y de alero y sobre todo brilla por su espectacular tiro exterior. Sus números en la Liga Endesa 21/22, en 25 minutos por partido, fueron de 11.3 puntos, con 48% en tiros de dos, 47% en triples y 77.4% en libres. Además, capturó 3.3 rebotes y repartió 1.9 asistencias para 10.5 de valoración.

El Breogán no colocó al jugador en la lista del derecho de tanteo este pasado fin de semana y el Unicaja se ha lanzado a por su contratación. No es una operación sencilla porque en este caso es un jugador con otros clubes pendientes de su futuro, por lo que el Unicaja deberá moverse bien en estas próximas horas si quiere tener alguna opción de incorporarlo. Según las fuentes consultadas, hay moderado optimismo en unos y convicción absoluta de cierre de operación satisfactorio en otros, los más optimistas. De momento, hay que esperar.