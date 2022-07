Will Thomas: ¡Caliente, caliente!

Will Thomas será la próxima incorporación que haga oficial el Unicaja -salvo que haya una sorpresa mayúscula que no se contempla-. A última hora de la tarde de este sábado, la negociación entre el Valencia y el Unicaja está virtualmente cerrada, por lo que parece ya inminente el regreso del ala-pívot norteamericano de cara a la próxima temporada. El ritmo en los despachos es frenético en Los Guindos y el cuerpo técnico podría contar en cuestión de horas con otra pieza más para el juego interior.

Como se ha venido informando, el acuerdo es absoluto entre el Unicaja y Will Thomas desde hace varios días. Siempre hubo entendimiento entre las dos partes y es que el estadounidense quería volver a jugar en España, y más concretamente en el primer equipo con el que debutó en la Liga Endesa: el Unicaja. No obstante, la operación no ha podido oficializarse por causas externas y es que en esta ecuación hay un tercer elemento cuyo papel es fundamental para que Thomas juegue de nuevo en el Martín Carpena: el Valencia Basket, que posee los derechos del jugador para la ACB.

El club taronja ha estado inmersos estos días en multitud de operaciones relacionadas con el derecho de tanteo, referente tanto a llegadas como también con las salidas de otros jugadores, que es lo que ha hecho que no fructificara antes el acuerdo con el Unicaja.

Todos los esfuerzos valencianistas han estado centrados en dos negociaciones muy concretas: James Webb III y Nikola Kalinic. El primero -que estuvo también en la agenda cajista este mismo mercado estival- está sujeto al derecho de tanteo por parte del UCAM Murcia, pero jugará la próxima temporada con la camiseta naranja tras el acuerdo al que han llegado ambos clubes. Situación más complicada ha sido la del serbio. El Valencia tiene sus derechos en España -como el Unicaja los tiene de Kuzminskas- y las reuniones con el Barça han sido largas desde que se hiciera oficial el interés de los catalanes por firmar al alero balcánico. Finalmente, los azulgranas compraron sus derechos, dejando un buen pellizco en las arcas del Valencia.

Una vez resueltas estas dos operaciones de bastante calado en las oficinas del Valencia Basket, la que hay por el Unicaja con Will Thomas se ha acelerado lo suficiente para que el acuerdo final sea cuestión ya solo de horas. El director general del club taronja, Enric Carbonell es el interlocutor con el que el Unicaja ha llegado ya a un principio de acuerdo por los derechos del ala-pívot de pasaporte georgiano, una operación que le costará al Unicaja en torno a 65.000 euros.

Solo falta la firma final, pero se puede afirmar que Will Thomas se convertirá pronto en el sexto fichaje de una plantilla, que ya tiene con contrato a nueve jugadores (sin contar a Yannick Nzosa, que saldrá cedido). El perímetro ya tiene a todos sus jugadores a falta del base que ponga la guinda: Alberto Díaz, Kendrick Perry, Darío Brizuela, Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro y Nihad Djedovic. Mientras que al juego interior le faltan un «4» y un «5» que compacten la pintura con Dylan Osetkowski, David Kravish y el citado Will Thomas .