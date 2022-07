Juanma Rodríguez: "No es fácil fichar el base y el pívot, son dos posiciones muy codiciadas"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, pasó este mediodía por los micrófonos de Radio Marca Málaga para analizar todos los nombres propios del mercado estival ligados a la actualidad de un equipo verde que tiene ya seis fichajes cerrados (el de Will Thomas a falta todavía de ser oficial) y al que le faltan otros tres jugadores más por llegar en los próximos días.

Rodríguez está viviendo uno de los veranos más intensos de su vida profesional. El directivo verde confía en que todas las operaciones que están todavía abiertas se cierren de la mejor manera posible. "Tratamos de completar la plantilla. Queremos traer los mejores jugadores posibles. Está siendo un mercado muy largo y no está siendo sencillo. Poco a poco añadimos piezas y estamos contentos e ilusionados. De las incorporaciones, cuatro han jugado la Euroliga la temporada pasada. Vamos a tener 12 jugadores y muchos pueden jugar en dos posiciones y eso de cara a las lesiones o posibles inconvenientes es algo muy interesante", aseguró.

Uno de los nombres propios de estos días es Will Thomas, jugador con el que Juanma reconoce esos contactos que desembocarán más pronto que tarde en un acuerdo oficial para su regreso al Unicaja. "Con Thomas estamos en una situacion de negociación. Viene de jugar 28 minutos y tener un papel relevante en el AS Monaco, equipo que estuvo a punto de jugar la Final Four de la Euroliga. Es experto, nos puede dar muchas cosas y estamos trabajando en cerrarlo lo antes posible".

Como ya apuntó La Opinión de Málaga días atrás, el único problema es que el Unicaja no quiere pagar la totalidad de la cláusula que el Valencia Basket exige por traspasar sus derechos, ya que los agentes del jugador se "olvidaron" de colocarlo en el tanteo, lo que obliga a negociar con el Valencia directamente. Rodríguez dejó entrever esa situación anómala: "Es una operación en la que hay tres partes y solo es un tema de negociación y que todos entendamos la situación y entre todos busquemos una solucion. Trabajamos para llegar a un acuerdo entre todas las partes", reiteró.

Otro de los jugadores en boca de todos en estos últimos días es Augusto Lima, un nombre sobre el que Juanma Rodríguez confirmó que hay "interés", aunque también hay otros jugadores que pueden venir en ese mismo rol. "Lima, al ser cupo, y tener nosotros una plaza todavía por fichar de jugador de formación, es una opción en la que tenemos interés y estamos en la posibilidad de que pueda venir. Pero veremos qué pasa. Es un jugador que se formó aquí, que nos puede dar cosas que nos faltan, tiene condiciones que nos gustan pero hay que llegar a un acuerdo. Si no, iremos a por otras opciones. Es la realidad. A él le encanta Malaga y le encanta el club. Veremos cómo termina la partida. Él nos considera, como puede considerar otras opciones de otros clubes. Nosotros le ofrecemos un proyecto nuevo, con muchos jugadores nuevos y que quiere tirar para arriba", aseguró.

Respecto a los fichajes ya confirmados, los definió a cada uno en pocas palabras. "Son jugadores sólidos para una plantilla compensada. Djedovic es un dos-tres de 1.98 con muy buena capacidad defensiva; Perry es un jugador muy vertical, muy atlético; Kalinoski es un especialista, un tirador; Kravish, aunque no parece un 10 en nada, es un tío que es un 7 o un 8 en muchas cosas; Osetkowski es un 2.08 que puede jugar de "4" y de "5", con tamaño y calidad, con buen cuerpo y agresivo. Ahora veremos qué tres o cuatro más (contando a Will Thomas) podemos traer para complementar todo esto que ya hemos fichado".

Respecto a la importancia de acertar con el base y el pívot que faltan por venir, Rodríguez explicó que no es fácil fichar esas dos posiciones. "Esos jugadores que faltan son posiciones muy codiciadas en el mercado. Hay muchos equipos buscando lo mismo. Hay muchas variantes y vamos a intentar completar la plantilla con las lineas que nos hemos marcado: que sean jugadores versátiles, con capacidad física, talento, capacidad defensiva... Queremos tener un equipo lo más completo posible. Esperamos rematarlo bien y que la gente se ilusione".

El director deportivo desveló que Ibon Navarro está muy contento con el equipo que se está montando. "Ibon Navarro está muy contento, hablamos muchas veces cada día, más que con nuestras respectivas mujeres, y está codo a codo conmigo haciendo el equipo. Ahora hay que encajar todas las piezas añadiendo lo que nos falta en todas las posiciones", reafirmó.

Rodríguez también habló de Abromaitis y de Jaime Fernández, a los que asegura que se les hicieron sendas ofertas que ninguno de los dos jugadores quisieron aceptar. "Con Abromaitis se negoció, era un jugador que nos entraba en varios escenarios de plantilla, pero no hubo acuerdo. Y cuando dos partes no se ponen de acuerdo, no hay nada. Con él y con Jaime Fernández hubo voluntad de poder continuar. Con ambos. Pero no hubo entendimiento y nada más. Ellos decidieron tomar otro camino y yo lo respeto. A Jaime se le hizo una oferta de acuerdo al valor del mercado, pero el jugador no la aceptó. Estamos planteando también unos contratos por un año para que los jugadores se ganen su próximo contrato y eso es para todos y no todos quieren esa premisa", explicó.

Por último lanzó un mensaje a los aficionados: "A la afición no le pido nada, solo les digo que cuando puedan que vengan y vean al equipo. Nosotros estamos ilusionados y queremos que ellos también lo estén. Hemos hecho una plantilla para intentar poco a poco dar pasos para acercarnos a ser lo que fuimos. Tenemos 3.000-3.500 aficionados muy fieles. A ver si podemos ir añadiendo muchos más. Vamos a tener un equipo que se va a dejar la piel en cada balón", finalizó, sin dejar de recordar algo muy importante: "Tenemos un primer objetivo que es meternos en la Fase de Grupos de la BCL".