La afición del UCAM clama contra Lima tras fichar por el Unicaja

El Unicaja ha anunciado este lunes el regreso de Augusto Lima después de nueve años a la que fue su casa. El brasileño aterrizó durante la temporada 07/08 en Los Guindos, cuando ni siquiera había cumplido 16 años, pero se marchó durante el verano de 2013 después de que Joan Plaza no contara con el canterano en el nuevo proyecto cajista. Durante casi una década, el pívot ha jugado en numerosos equipos de la Liga Endesa, de Europa e incluso en China. Sin embargo, ahora regresa al que fue su primer destino en España, algo que no ha sentado especialmente bien en la hinchada del UCAM Murcia.

Augusto Lima jugó durante seis temporadas en el conjunto universitario en tres etapas. En los últimos años se había consagrado como una de las grandes figuras del equipo, siendo imprescindible en los planes de Sito Alonso. Por su forma de ser y su implicación en el juego, se trata de un deportista que siempre tiene una gran relación con el público. Fruto del buen rendimiento que tuvo el equipo esta última temporada, el brasileño decidió renovar con el Murcia a finales del mes de abril. Aunque el 2 de junio saltó la sorpresa: el pívot rescindió su contrato y se marchó del equipo.

El ahora jugador del Unicaja aludió a una serie de motivos. "Quiero volar y afrontar nuevos retos. Cuando volví a Murcia desde Burgos mi intención era dejar al equipo en Europa. Una parte de mí ha dicho que una vez hecho esto me tenía que volver a marchar ahora que mi equipo ha vuelto a brillar, está a tope y se ha clasificado para Europa", explicó en rueda de prensa a lo que añadió: "Pido que se respete mi decisión, que es personal. Sé que muchos no lo entenderán, pero soy así y si no siento una cosa, no la voy a hacer".

Y lo cierto es que tenía razón. Muchos aficionados del UCAM han increpado e incluso han insultado a Augusto Lima a través de las redes sociales tras hacerse oficial su fichaje por el Unicaja. Algunos han afirmado de que la incorporación se ha producido por razones económicas y otros han advertido sobre el ambiente que le espera al brasileño cuando vuelva al Palacio de los Deportes de Murcia.

Las cosas difíciles se vuelven un poquito más fáciles con billetes encima de la mesa, desde siempre 🙈 — ➡Alvaro Serrano (@AlvaroSC95) 18 de julio de 2022

Te esperamos en Murcia RATA. Seguramente suelte su frase “Málaga es mi casa, por eso siempre quise estar aquí” https://t.co/uzEkdEHV8M — RMUCBMURCIA (@RMUEF) 18 de julio de 2022

@AugustoLima7 llévate un buen taponador de oídos porque la pitada que te va a caer es tremenda. Nos has decepcionado y mucho en Murcia 🙄🧐 — Antonio Saura Tomas (@AntonioSauraTo3) 18 de julio de 2022

Romper un contrato de dos temporadas con el equipo que te abrió la puerta a equipos de Euroliga para firmar un año con un equipo que te enseñó la rampa de salida cuando eras un crío. Gestión redonda. A jugar la previa de la Champions con un par de cojones. — Juan Carlos García (@Juanki500) 18 de julio de 2022

A pesar de estos comentarios, otros seguidores mostraron respeto y desearon suerte al nuevo jugador del Unicaja. Sin embargo, no tendrá un gran recibimiento por parte de su última afición cuando regrese a jugar con la camiseta cajista. Aunque en el club no hay el mismo enfado que en los seguidores del Murcia. Felipe Meseguer, director de comunicación del UCAM, quiso transmitir un mensaje de apoyo a su ya exjugador.