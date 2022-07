A falta de que el Unicaja haga oficial los acuerdos con Tyson Carter y Melvin Ejim, la plantilla cajista para la temporada 2022/2023 ya está configurada. Ibon Navarro ya sabe con qué 12 jugadores -nueve caras nuevas incluidas- podrá contar en poco más de dos semanas que comienza la pretemporada. ¿Quiénes componen el Unicaja 22/23 y con qué disposición va a jugar?

Alberto Díaz volverá a ser imprescindible en esta plantilla. Es el único base puro con el que va a contar Ibon Navarro la próxima temporada. Finalmente, su pareja será, presumiblemente, Kendrick Perry. La idea de la dirección deportiva era que el estadounidense hubiese jugado como escolta, pero la evolución del mercado ha provocado que el Unicaja optase por fichar a un «combo» y no a un director de juego tras la imposibilidad de realizar movimientos como el de Bruno Fitipaldo.

En el puesto de escolta volverá a estar Darío Brizuela, uno de los tres jugadores que continúan de la plantilla 2021/2022. A su lado estará Tyson Carter, uno de los fichajes que el club de Los Guindos aún no ha hecho oficial. El «2» procedente del Zenit de San Petersburgo será una pieza clave en la anotación cajista con una amplia variedad recursos para finalizar tanto desde el triple -con grandes porcentajes- como también cerca de la canasta.

La posición de alero la ocuparán Nihad Djedovic, Tyler Kalinoski y Jonathan Barreiro. La gran noticia es que los tres son muy distintos, por lo que aportarán a Ibon Navarro diferentes alternativas para el puesto. El único que sigue de la temporada pasada es Jonathan Barreiro. Jugador y técnico ya se conocen, y será una ventaja a la hora de saber qué necesitan ambos en cada momento.

Nihad Djedovic fue una de las primeras incorporaciones cajistas durante el mercado. Aportará mucha experiencia a una posición en la que habrá mucha rotación. El tercer opositor a ocupar la plaza será Tyler Kalinoski. El alero aterriza en el Unicaja para cumplir con el rol de tirador especialista. Terminó la pasada temporada como el tercer jugador con mejor porcentaje de triples de la Liga Endesa tras su paso por el Breogán. No obstante, otra de sus grandes cualidades es la defensa.

La gran revolución llega en la pintura. Ninguno de los interiores de la temporada 2021/2022 vestirá de nuevo la camiseta cajista. Sin embargo, sí que hay regresos importantes. Uno de ellos es Will Thomas. El exjugador de AS Monaco aportará músculo y defensa. El ala-pívot se reencontrará con una afición a la que siempre le han gustado los jugadores con carácter. Otro reencuentro -aún no oficial- llegará con Melvin Ejim. Es el segundo de los fichajes que el Unicaja todavía no ha comunicado y el técnico vitoriano gana con él cuerpo y contundencia.

En el puesto de pívot puro habrá mayor versatilidad. David Kravish fue el primero de todos ellos en llegar. Representará el trabajo constante, será un «guerrero» en la sombra de Ibon Navarro, con una gran capacidad para capturar rebotes. La calidad en la anotación la encarnará Dylan Osetkowski. El estadounidense será el principal encargado de sumar puntos en la zona con la versatilidad de ser ese jugador capaz de alternar las posiciones de «4» y «5». Mientras que, si hay un regreso especial, es el de Augusto Lima. El canterano vuelve a casa nueve años después en plena madurez de juego y será una pieza clave para reenganchar a la «Marea Verde» con el trabajo de los jugadores sobre la pista.

Nzosa, Sánchez y Santos, las tres cuentas pendientes El Unicaja ya tiene a sus 12 jugadores que estarán en el primer equipo la próxima temporada 22/23. Sin embargo, hay tres cuentas todavía que saldar. Yannick Nzosa saldrá cedido a otro equipo de Liga Endesa para tener minutos con los que continuar su progresión. Otro caso es el de Pablo Sánchez. En el club quieren que salga cedido, preferiblemente a un LEB Plata en el que pueda jugar muchos minutos. Rafa Santos se recupera de una grave lesión y su destino parece el Unicaja EBA. Saint-Supéry será el jugador número «13» del plantel verde.

Esta es la plantilla que conformará el Unicaja 22/23. Tres repiten, nueve serán «nuevos». Trabajo no faltará este verano en el club para devolverle la ilusión a una afición que quiere volver a ver a sentirse identificada con los cajistas que defienden su escudo.