El Unicaja quiere cumplir cuanto antes su gran objetivo antes de iniciar la pretemporada: tener formada la plantilla al completo. Tan solo quedan dos incorporaciones por anunciarse. Una de ellas será Tyson Carter, como adelantó este jueves La Opinión Málaga, para cerrar la línea exterior. Sin embargo, la última pieza de la configuración también tiene nombre. Melvin Ejim será el último fichaje del club de Los Guindos la próxima campaña.

Juanma Rodríguez e Ibon Navarro ya han encontrado a ese jugador capaz de alternar las posiciones de alero y ala-pívot que aporte músculo y defensa. Y lo cierto es que ya se conoce en Los Guindos. El canadiense -con pasaporte nigeriano- vistió la camiseta cajista durante la temporada 2019/2020 y el club tiene el acuerdo muy avanzado con el americano para que vuelva a hacerlo este próximo año, como avanzó Sur y pudo confirmar este periódico.

¿Qué puede aportar Melvin Ejim? El técnico cajista gana a un jugador de carácter defensivo capaz de alternar esas dos posiciones. También cuenta con buenos números en ataque con capacidad para lanzar desde el triple y, principalmente, jugar de espaldas hacia canasta para postear. Su año en Málaga no fue del todo bueno. El internacional con Canadá se vio frenado por varias lesiones que no le dieron la continuidad espera. No obstante, su llegada podría ser ahora decisiva para cerrar una plantilla con más físico y defensa.

Lo cierto es que sus números como cajista fueron muy discretos: 6.8 puntos, 3.2 rebotes y 7.0 de valoración en 29 partidos. Después de su marcha del Unicaja en 2020 aterrizó en el Buducnost Voli Podgorica. En Eurocup promedió 11.5 puntos, 5.9 rebotes y 11.5 de valoración, la misma competición que jugó la pasada temporada con el Cedevita con 8.4 puntos, 4.4 rebotes y 9.5 de valoración. Ahora vuelve al club de Los Guindos para desempeñar un papel importante y será la pieza que cierre la configuración de la plantilla cajista 2022/2023.