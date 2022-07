La afición, el «fichaje» que le falta al Unicaja

El Unicaja ya tiene a los 12 jugadores que vestirán la camiseta cajista la próxima temporada, a falta de hacer oficial a la última pieza: Tyson Carter. El estadounidense le pondrá la guinda a un pastel que por su forma tiene buena pinta. Habrá que ver el interior con el paso de las semanas, pero lo cierto es que se ha hecho un buen trabajo desde la dirección deportiva en la contratación de hasta nueve jugadores nuevos. Sin embargo, queda una última incorporación más importante que cualquier otra: la «Marea Verde».

La campaña pasada no fue fácil para nadie. El equipo no rindió en ningún momento y si hay algo que no le gusta a la afición del Carpena es que sus jugadores no luchen por el escudo. A los malos resultados y al cambio de entrenador en el mes de febrero se unieron las secuelas de las restricciones por la pandemia. Durante la temporada anterior no hubo abonados como tal y el Martín Carpena lo notó. Llenar la mitad de aforo fue muchas veces un imposible. Es más, la asistencia media en Liga Endesa fue de 4.238 personas. Para hablar del último lleno en el Palacio hay que remontarse a la visita del Real Madrid el 1 de marzo de 2020, el último partido antes de la llegada del Covid-19.

A todas estas cuestiones se sumó el estreno en Málaga de la Basketball Champions League, una competición que no llegó a empatizar con los aficionados, una sensación que ahora, 12 meses después, parece que ha cambiado.

Así que el Unicaja se ha encontrado con un verano 2022 en el que tenía que arreglar muchos pequeños detalles para reenganchar a su afición. El primero de ellos fue las camisetas que vestirán los jugadores en la temporada del 30 aniversario, una primera cuestión que siempre sirve para calibrar los ánimos de la afición y cuya acogida fue todo un éxito. El segundo fue la campaña de abonados, con precios ajustados que favorecen la vuelta de los más reacios y multitud de facilidades en el pago, a lo que hay que sumar que se incluyen en el precio del abono todos los partidos, tanto de ACB como de BCL.

Pero lo más importante, sin duda, para captar a la «Marea Verde» son los fichajes. El Unicaja ha anunciado hasta el momento ocho incorporaciones, a falta de hacer oficial la de Tyson Carter. Todas ellas han devuelto la ilusión a una hinchada que ha ido comentando positivamente casi cada una de esas llegadas

La «Marea Verde» es el corazón del Unicaja. Si hay «Marea Verde», hay un Unicaja más fuerte. Y no se trata de una conjetura, sino de una afirmación contrastable. Por el Martín Carpena han pasado los mejores equipos de Europa y son muy pocos los que han conseguido batir a los malagueños delante de su afición, cada vez que se ha llenado el pabellón. Ha sido un mantra a lo largo de toda la historia.

La temporada pasada no tuvo el mismo efecto, pero el equipo sí que consiguió vivir durante muchos minutos gracias al coraje que el público le puso desde la grada. Alberto Díaz siempre ha sido el jugar con el que más se ha sentido identificado la afición y con razón. Es más, la próxima temporada será el capitán cajista tras la salida de otro icono del unicajismo, Carlos Suárez.

Pero el base canterano no estará solo como reclamo de la historia reciente del cuadro verde y morado. La afición del Unicaja se reencontrará con dos viejos conocidos con los que ya tenido sentimiento de apego. El primero de ellos es Will Thomas. El estadounidense, por carácter y por su forma de juego, ya conectó con el público en su anterior etapa. Ahora también estará acompañado por Augusto Lima. El canterano vuelve a su casa nueve años después y el público gana con él un nuevo jugador que lo dará todo por el escudo malagueño.

Ellos son tres ejemplos de jugadores que un día se fueron y ahora están de vuelta. Justo lo mismo que el club quiere con esos aficionados que un día dejaron de acudir al Palacio y que ahora se espera que regresen para empujar al equipo desde la grada como siempre lo hicieron a lo largo de las dos últimas décadas.

Ahora comienza una temporada que debe ser la que devuelva al club de Los Guindos a donde se merece y en la que la «Marea Verde» debe volver a ser la afición «top» que siempre ha sido en el baloncesto español. Ya no hay restricciones, vuelven los abonados y, a falta de dos meses para que comience la temporada, la ilusión es máxima. Todos quieren dejar atrás lo ocurrido durante la temporada anterior. El club ya ha dado un paso hacia adelante. Ahora falta que la «Marea Verde» responda como siempre lo ha hecho. Club y afición unidos harán al Unicaja más fuerte.