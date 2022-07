Unicaja 22/23: Músculo, experiencia ACB y defensa, ¿objetivos cumplidos?

El Unicaja afrontaba este verano uno de los mercados de fichajes más duros que se recuerdan en los últimos años. La revolución debía ser mayúscula y no solo en el nombre de los jugadores, sino también en las características que deben ofrecer sobre la pista. A priori, el trabajo ha sido intenso y eficaz. A falta de hacer oficial a Tyson Carter, en Los Guindos ya tienen a los 12 jugadores que conformarán la plantilla 2022/2023 antes de comenzar la pretemporada. La pregunta es evidente: ¿Se han tapado las múltiples carencias del Unicaja 21/22?

El conjunto malagueño afrontó la campaña pasada con una plantilla plagada de jugadores con mucho talento en ataque, pero también con multitud de debilidades en otras muchas facetas. Precisamente, esas carencias provocaron que el Unicaja no consiguiera una plaza ni en Copa del Rey, ni en la Final Four de la Basketball Champions League ni tampoco en el play off de la Liga Endesa. O sea, un fracaso absoluto.

Una de las asignaturas pendientes en la que se ha trabajado con mayor esfuerzo ha sido en el físico, aspecto fundamental en el baloncesto moderno y que brilló por su ausencia el curso pasado en el plantel verde. Juanma Rodríguez e Ibon Navarro han incorporado a jugadores con mayor músculo. El cambio es sobre todo muy evidente en la pintura. El juego interior cajista estará formado por Will Thomas, Melvin Ejim y Augusto Lima, tres jugadores de mucho músculo, a los que se añadirán otros dos de gran envergadura: Dylan Osetkowski y David Kravish.

Las diferencias son menos notables en el perímetro, aunque también se puede destacar en el juego exterior a Kendrick Perry, quien suple su falta de centímetros con una gran potencia en sus piernas y con unos brazos muy activos para defender.

Otra de las premisas que se marcaron en Los Guindos para este mercado estival fue fichar jugadores con experiencia en ACB o, como mínimo, en Europa. Ibon Navarro ya pudo comprobar como técnico cajista la necesidad con la que cuentan algunos jugadores para adaptarse a las distintas competiciones. Ejemplo de ello fueron Matt Mooney y Cameron Oliver, lejos del rendimiento inmediato que pedía la realidad cajista, cuando llegaron a mitad de temporada. Y lo cierto es que han cumplido con ello. Ninguna de las incorporaciones jugará por primera vez en el Viejo Continente. Todos tienen experiencia en Europa. Es más, seis de los nuevos fichajes han disputado la Liga Endesa: Tyler, Kalinoski, Nihad Djedovic, Will Thomas, Melvin Ejim, Augusto Lima y David Kravish, a lo que hay que añadir que hay tres jugadores que ya conocen la responsabilidad que supone vestir el escudo cajista.

Los únicos que pisarán por primera vez España son Kendrick Perry, Tyson Carter y Dylan Osetkowski. No obstante, han jugado los tres en Euroliga y es llamativo el caso del que será base cajista, pues ha jugado en 9 equipos en los últimos 11 años, pero ninguno de ellos fue español.

Defensa

Otro de los grandes objetivos en la dirección deportiva era mejorar la defensa del Unicaja respecto a la campaña anterior. El equipo sufrió atrás durante toda la temporada y muchos de los partidos se perdieron por el bajo rendimiento para proteger el aro, más allá de que el ataque estuviera más o menos acertado. Ibon Navarro siempre ha trabajado con grandes hombres atrás y esa era una petición muy concreta para el nuevo proyecto. ¿Se ha conseguido? El paso adelante en la defensa bajo los aros es notorio. Jugadores como Will Thomas, Melvin Ejim y Augusto Lima serán esenciales cuando los partidos haya que ganarlos desde el trabajo en defensa. Sin embargo, también hay una mejora evidente en el juego exterior. Tyson Carter, Tyler Kalinoski y Nihad Djedovic no cuentan con un físico sorprendente, pero sí que aportarán un mayor trabajo atrás que los jugadores que vistieron la camiseta cajista el pasado año. Sin olvidar nunca el trabajo siempre asegurado de Alberto Díaz, que es siempre un ejemplo atrás.

El trabajo ya está hecho por parte de la dirección deportiva. En unos días empieza la pretemporada. El objetivo será a partir de ahora encajar las piezas para construir la mejor plantilla que devuelva al Unicaja a las posiciones de arriba. A finales de septiembre llegará la primera gran prueba de fuego con la Fase Previa de la Basketball Champions League.