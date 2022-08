Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, ha acudido en la mañana del lunes, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para recibir a los jugadores del club que jugaron el Campeonato de Europa de Maxibasketball. López Nieto ha explicado cómo está la situación con el fichaje de Tyson Carter y también ha hablado sobre la campaña de abonados y las expectativas para la próxima temporada.

Para que el fichaje del "combo" Tyson Carter esté cerrado solo falta un documento, según el presidente. “Estamos esperando aún un documento, firmado por el jugador, desde el Zenit de San Petersburgo”, aclaró el dirigente malagueño, que, en cuanto al resto de la plantilla, expresó que no van a fichar más: “Tenemos trece jugadores, ahora catorce a la espera que salgan Yannick y Pablo. Está configurada para que Mario Saint Supery pueda tener su espacio en un momento determinado. Podemos aguantar espacios de lesiones cortas. Cuando tienes que ir al mercado en invierno, es muy complicado hacer probaturas, necesitas jugadores consolidados. La intención es cubrirnos con respecto a eso, pero nunca se sabe, luego hay lesiones. Esta es la plantilla que va a arrancar la temporada 22/23”.

“Nuestras previsiones de final de temporada fueron realistas, no pesimistas. La temporada pasada lo que falló es que se cayó el proyecto antes de lo que creía, pero sabíamos de dónde veníamos y hasta dónde podíamos llegar. Había que salvar los muebles porque hubo momentos en los que se podía pensar el descenso a LEB Oro. Hay que ser honestos. Sabíamos qué tipo de equipo queríamos, sobre todo el director deportivo y el entrenador. Planteamos una reunión de cuál es la tipología de equipos en ACB y a partir de ahí empezamos a buscar piezas”, explicó el presidente del Unicaja respecto a lo ocurrido el curso pasado.

Asimismo, manifestó que evaluaron “la calidad de los jugadores a los que podíamos acceder y una vez teniendo ese dato, estoy muy feliz con la plantilla que hemos hecho”, a lo que sumó: “Creo que ilusiona. Es versátil, puede darnos un buen resultado. No obstante, luego hay que configurar un equipo. Hemos hecho las cosas muy pensadas. El verano ha sido ordenado, con alguna anomalía en algún fichaje que se nos ha ido, unas veces por los tiempos y otras por las dificultades del mercado. Jugadores que prefieren optar por la Euroliga. También hemos tenido el tema de BLC, que no ha sido fácil. Buscamos la fórmula limpia para poder estar ahí, también agradecer a las instituciones públicas, sobre todo a la Junta de Andalucía. Hicimos entre todos un gran trabajo".

Algunos canteranos, como es el caso de Álvaro Folgueiras, han salido del club y no estarán en la siguiente campaña. Al respecto, López Nieto declaró: “Hemos intentado crear un equipo en LEB. Es complicado. Me gustaría buscar otras fórmulas alternativas, que los chicos pudiesen jugar. En la LEB Oro no hay cupos para un mínimo de edad, quizás si se hace pudiesen tener cabida. Este año si vemos a Andorra o Burgos, tienen equipos de nivel ACB. La federación podría buscar una fórmula de obligatoriedad. Otra solución sería tener una liga sub-23 de equipos ACB. En LEB Oro es muy difícil que los chicos puedan jugar”.

“Hay que ser prudentes”, indicó el presidente ante la nueva temporada. “Venimos de ser duodécimos en ACB, en los dos años anteriores fuimos undécimos. Hay proyectos muy sólidos, los cuatro de Euroliga que están muy por encima del resto, luego un grupo de cinco equipos que tenemos un presupuesto muy parecido, pero que nos llevan ventaja en el tiempo y trabajo deportivo: Joventut, los equipos canarios y UCAM Murcia. También otros clubes que tienen menos presupuesto y que han hecho las cosas muy bien, caso de Breogán y Manresa. Tenemos la obligación de trabajar para estar en playoffs, lo demás sería un fracaso. También jugar Copa del Rey y estar en Europa. Pero tenemos que ser prudentes y hay mucho camino por recorrer”, expresó.

Del 21 al 25 de septiembre, el Martín Carpena será una de las cuatro sedes de la fase previa de la BLC. Siendo el Grupo 2, donde se encuentra el Unicaja junto al Heroes Den Bosch (Países Bajos), el Siauliai (Lituania), el Karhu Kauhajoki (Finlandia), el Patrioti Levice (Eslovaquia) y el Egis Kormend (Hungría), pero el club anfitrión jugará directamente semifinales y, final, si obtuvieran la victoria en el duelo de semis.

Ante ello, el presidente del equipo verde expuso que “hubo dos equipos que se quedaron fuera jugando en casa la temporada pasada”, a lo que incide que “es una ventaja, pero nunca se sabe”. “Claro que preferimos jugarla aquí, que los aficionados puedan estar. Los abonados podrán estar… pero perder, se puede perder. En el baloncesto europeo te puedes encontrar equipos con poco nombre y ocho o nueve americanos. Es un mercado más liberado que el nuestro. Nos estamos preparando y creo que todos vamos a ser consciente de lo que nos jugamos. Sería una gran decepción si no conseguimos pasar”, confesó el malagueño.

En cuanto a la campaña de abonados: “Estamos teniendo una respuesta moderadamente buena, sobre todo analizando de dónde veníamos. Creo que vamos a estar en unos parámetros aceptables, como mínimo el número de abonados que teníamos. Hace tres años teníamos 6.000 abonados, gente que pertenecía al club, pero de una forma simbólica. También la configuración de la plantilla ha generado ilusión en la gente. Soy prudente, pero creo que vamos a estar en una cifra muy parecida a antes de la pandemia”.

También, López Nieto habló acerca del equipo femenino: “Vamos a crear un equipo desde nuestra cantera, intentaremos no fichar porque ya nos salió mal la temporada pasada. Quiero que se forme un equipo a partir de nuestros méritos, que las chicas de abajo siempre tengan la opción de subir”.