El Unicaja 22/23 arranca este jueves con los exámenes médicos

82 días después de jugar el último partido de Liga Endesa, con una apariencia prácticamente opuesta y con las ilusiones muy renovadas, el Unicaja arranca este jueves su proyecto 22/23 con los tradicionales exámenes médicos cardiológicos y odontológicos el Hospital Quirónsalud. Después de afrontar una gran revolución en el mercado de fichajes con hasta nueve incorporaciones -a falta de confirmar la llegada de Tyson Carter-, el club cajista comenzará en las próximas horas una de las pretemporadas más importantes que se recuerdan.

Los primeros en afrontar las pruebas médicas serán Tyler Kalinoski y Kendrick Perry este mismo jueves. Los estadounidenses abrirán el corte por el que pasarán casi todas incorporaciones cajistas durante los próximas días: Nihad Djedovic, Will Thomas, Dylan Osetkowski, Augusto Lima y David Kravish. No obstante, la estancia de algunos de ellos en Málaga no será excesivamente larga. Perry, Lima y Kravish se marcharán durante las próximas semanas para competir con Montenegro, Brasil y Bulgaria en la Ventana FIBA de agosto e incluso el Eurobásket o la Fiba AmeriCup en el caso del canterano. Por lo que los dos norteamericanos dejarán de ocupar plaza de extracomunitario.

Los que no estarán en las pruebas serán los tres internacionales españoles. Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jonathan Barreiro se encuentran concentrados con la selección en Madrid, y ya han superado los reconocimientos médicos para entrenar con Sergio Scariolo, pero la fecha de cualquiera de los regresos no está confirmada. El primer partido de preparación lo tienen el 9 de agosto ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo, aunque habrá que esperar a la convocatoria de 12 jugadores que dé a conocer el técnico. Otro de los que permanecerá ausente en esta primera toma de contacto cajista será Melvin Ejim.

La pretemporada comenzará este jueves 4 de agosto e Ibon Navarro tendrá a los jugadores a su disposición para comenzar el trabajo en la pista la próxima semana. El Unicaja ha querido adelantar el trabajo con respecto a otros años con dos objetivos claros. El primero es encajar las nuevas piezas que tendrá el equipo cajista con la gran dificultad de hacerlo con numerosas bajas internacionales y la incorporación de varios canteranos, además de Adam Waczynski. Y el segundo será afrontar al máximo nivel la Fase Previa de la Basketball Champions League que comenzará en el Martín Carpena para los cajistas el 23 de septiembre con la semifinal ante el ganador del partido que enfrenta a Heroes Den Bosch y Siauliai.

El equipo tiene ahora por delante un mes y medio de trabajo con la posibilidad de jugar entre seis y siete encuentros amistosos y con mucho trabajo por hacer. Las pruebas médicas iniciarán el proyecto cajista de forma oficial. En los próximos días tocará estrenar la pista y en varias semanas el primer partido amistoso contra el Fundación CB Granada a puerta cerrada. Ahora sí, en cuestión de horas arranca el Unicaja 2022/2023.