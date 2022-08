El Unicaja 22/23 echa a andar

El Unicaja ha dado comienzo este jueves a su pretemporada 2022/2023. Casi tres meses y medio después de poner punto y final en Lugo a otra fatídica y desastrosa campaña, en Los Guindos ha vuelto la actividad para comenzar la puesta a punto de los 12 jugadores que defenderán el escudo malagueño en la nueva temporada que estará marcada por esa revolución de la plantilla que ha traído a nueve incorporaciones.

Kendrick Perry y Tyler Kalinoski han sido los primeros jugadores que han superado con éxito los tradicionales reconocimientos médicos. Junto a ellos, también han pasado las pruebas pertinentes los canteranos Pablo Sánchez -que saldrá cedido en busca de minutos a un equipo de LEB PLata- y Baboucar Badji, ya que un nutrido grupo de jóvenes tendrá que ayudar al primer equipo a preparar la pretemporada de cara a la Fase Previa de la Basketball Champions League ante las bajas internacionales.

Los trabajadores del Hospital Quirónsalud Málaga han sido de nuevo los responsables en realizar los exámenes oportunos. Todos los cajistas van a ir acudiendo al Centro Médico de Parque Litoral para pasar la revisión odontológica y una analítica completa. Posteriormente, en el novedoso Hospital de Día recientemente inaugurado, se les efectúan las pruebas de esfuerzo y revisión en cardiología.

No obstante, los médicos del Unicaja también chequearán el estado físico de cada jugador en las instalaciones del Martín Carpena como es habitual. Los doctores José Nogales y Miguel Marcos aprobaron las condiciones en las que llegaron los dos estadounidenses para ponerse en las manos de Ibon Navarro en el inicio del trabajo sobre la pista que dará comienzo en los próximos días.

El resto de los 12 cajistas, a los que se ha unido Tyson Carter este mismo jueves, irán pasando por los reconocimientos médicos conforme vayan instalándose en la ciudad. Nihad Djedovic, Will Thomas, Dylan Osetkowski, Augusto Lima y David Kravish lo harán en las próximas horas.

Los que no estarán con efecto inmediato en Málaga serán los tres internacionales españoles. Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jonathan Barreiro continúan trabajando a las órdenes de Sergio Scariolo, y no llegarán a Los Guindos hasta que sus nombres vayan cayendo de la convocatoria que decidirá qué 12 jugadores representarán a España en el Eurobásket. No obstante, aterrizarán en un estado físico óptimo, ya que han superado las pruebas médicas en Madrid para entrenar con la selección.

Por lo que ya es oficial el inicio de la pretemporada 22/23 del nuevo Unicaja.