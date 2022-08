El Unicaja y Tyson Carter, un fichaje a cámara lenta

El Unicaja ha acometido durante poco más de un mes un total de ocho incorporaciones con cierta celeridad para que la plantilla al completo, más allá de las bajas internacionales, pudiera estar a disposición de Ibon Navarro al comienzo de la pretemporada. Los plazos parecían estar cumpliéndose incluso con éxito, pero lo cierto es que el último fichaje se está retrasando más de lo esperado. ¿Por qué los cajistas no han podido hacer oficial todavía la llegada de Tyson Carter?

No es casualidad que la cesión del escolta por el club malagueño se esté prolongando en el tiempo. López Nieto -presidente del Unicaja- y Juanma Rodríguez -director deportivo- han insistido en los últimos días que el movimiento está a falta de un documento firmado por los rusos. Sin embargo, no es un problema que esté afectando solo en Los Guindos. Son muchos los equipos que han sufrido este tipo de desajustes en los tiempos. Las negociaciones con los equipos rusos no están siendo fáciles ni para los propios compradores ni para los jugadores.

Tyson Carter llegó al Zenit de San Petersburgo el 29 de diciembre de 2021, pocos meses antes de que se produjera la invasión de Rusia sobre el territorio ucraniano. Ante esta situación, las competiciones europeas ejecutaron la expulsión automática de los clubes rusos. Por lo que los distintos organismos permitieron a los jugadores extranjeros romper de manera unilateral el contrato con sus respectivos equipos para terminar la temporada en otros clubes. El escolta permaneció en el Zenit y ahora su marcha se estaría demorando más de lo esperado.

Algunas de las salidas que se están viviendo en los equipos moscovitas están acabando o van camino de finalizar en los tribunales. No obstante, el caso de el Unicaja y Tyson Carter no va a llegar tan lejos. Todas las partes ya alcanzaron hace días un entendimiento. Es más, el estadounidense llegará a Málaga a préstamo. Así que su regreso a Rusia estaría prácticamente garantizado para la temporada 2023/2024.

Hay que tener en cuenta que Carter solo tenía contrato con el Zenit hasta el verano de 2023. Los rusos son conscientes de la progresión que puede tener el jugador en Europa y para retenerlo en sus filas han llegado a un acuerdo que les mantendría unidos hasta 2024. Por lo que esta renovación ha sido otra de las razones por las que la llegada del estadounidense al Unicaja aún no se ha producido. Un mero trámite burocrático es lo que todavía no ha unido a Tyson Carter con su nuevo club.

Es más, no hay que irse muy lejos para ver cómo el problema ha afectado a otros equipos. El propio Málaga CF tuvo que esperar para confirmar la llegada del delantero Fran Sol, cedido por el Dinamo de Kiev. El club de Martiricos y los ucranianos tardaron algunas semanas en tramitar la documentación necesaria.

Así que esta tensa espera podría dar pistas del tipo de negociación a la que se ha enfrentado el Unicaja para hacerse con Tyson Carter. El entendimiento entre las partes es total. Un papel firmado está siendo el único responsable de que el estadounidense no esté de forma inmediata en Málaga para pasar los exámenes médicos. Podrían ser horas o días los que habría que esperar por la última incorporación cajista. Paciencia...