Perry: "Vengo a liderar al Unicaja para que gane cada noche"

Kendrick Perry ha sido el jugador encargado en abrir la ronda de presentaciones del Unicaja en una temporada en la que habrá un total de nueve caras nuevas. Acompañado de Juanma Rodríguez, director deportivo cajista, el jugador se mostró muy confiado y con muchas ganas de defender la camiseta malagueña con un claro mensaje hacia los aficionados: "Vengo a liderar al equipo para que gane cada noche".

Sin embargo, la duda está clara. ¿Desde qué posición lo hará: base o escolta? "Durante toda mi carrera he jugado en ambas posiciones. Por mi peso y estatura puedo ser un base, pero jugaré donde sea mejor para el equipo. Me adaptaré a lo que sea necesario", a lo que añadió entre risas: "Si hay que jugar de pívot, lo haré".

¿Objetivos? Aún es pronto para plantearlos. "Hay que esperar a que nos conozcamos todos, que podamos conocer al entrenador. Mi trabajo va a ser intentar liderar, trabajar duro cada día para cumplir con los objetivos que el club se proponga", explicó el jugador estadounidense, que se marcha este mismo viernes para trabajar con Montenegro de cara a la Ventana de agosto y a su posible convocatoria para el Eurobásket.

La razón de que haya estado durante estos días en Málaga no es más que Ibon Navarro. "Desde que firmé he estado en contacto con el entrenador. Incluso hace 10 minutos he estado hablando con él. Lo primero que me dijo es que quería que viniera para adaptarme a Málaga con mi mujer y que conociera la ciudad para que cuando vuelva ya tenga vivienda y pueda entrenar sin preocupaciones".

Será la primera vez que jugará en Liga Endesa. Kendrick Perry ha estado durante toda su carrera en multitud de países, pero nunca había pasado por España. Ahora lo hará como jugador del Unicaja "en una de las ligas más fuertes de Europa". "Como jugador, como líder, es una liga muy competitiva por arriba y por abajo. Cualquiera puede ganar a cualquiera. El reto será estar preparado para que el equipo gane cada noche".

Volverá a cruzarse en el camino de Tyler Kalinoski o Tyson Carter, ahora todos en el mismo equipo. Ahora será de ellos la responsabilidad de trabajar para devolver al Unicaja hacia los puestos de arriba. Aunque desde el principio el mensaje ya está claro.