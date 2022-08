Alberto y Barreiro vuelven al Unicaja tras ser los primeros descartes de Scariolo

Buenas noticias para la pretemporada del Unicaja y la planificación de Ibon Navarro. La selección española ha anunciado este lunes a los primeros descartes de la primera lista de 22 jugadores que iniciaron el viaje internacional el pasado 1 de agosto bajo los mandos de Sergio Scariolo y entre todos ellos hay dos jugadores del club malagueño: Alberto Díaz y Jonathan Barreiro, que abandonan la concentración y se podrán centrar de pleno con el equipo cajista en la preparación tan especial que afrontan desde ahora.

Los dos jugadores verdes, junto a Miquel Salvó y Héctor Alderete, ya se han despedido de sus compañeros y no estarán en el partido que enfrenta este mismo martes a España contra Grecia, en tierras helenas, en el primer partido de preparación. Sobre el jugador gallego, el seleccionador señaló que es un componente del equipo "que ya se ha afianzado" gracias a su excelente trabajo.

Sin embargo, la sorpresa podría llegar ante la ausencia de Alberto Díaz. El malagueño era uno de los candidatos a pelear por ese puesto de base suplente que acompañará desde el banquillo en el Eurobásket a Lorenzo Brown. No obstante, la baja no se debe a razones de confianza o de juego. Scariolo afirmó que el jugador del Unicaja "no estaba muy bien físicamente" y que "estará más veces" defendiendo los colores de la selección.

A partir de aquí, a pesar de que para los intereses individuales nunca es agradable dejar la selección, llegan las buenas noticias para el cuerpo técnico cajista. Ibon Navarro ya tiene confirmados a dos jugadores más para preparar la pretemporada desde el inicio y que se unirán a ese grupo de Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Will Thomas y Dylan Osetkowski -más la incorporación de Tyson Carter cuando aterrice- que estará desde este miércoles en el primer día de entrenamientos en Málaga junto a un nutrido grupo de canteranos.

El técnico vitoriano ya se ha asegurado a siete jugadores con los que trabajar de cara a esa fecha clave como es el 23 de septiembre, la semifinal de la Fase Previa de la Basketball Champions League. Será la pretemporada más decisiva por los importantes objetivos que tiene en juego el Unicaja y el entrenador suma a dos jugadores que fueron esenciales la temporada pasada, entre ellos el nuevo capitán.

Darío Brizuela continúa con la selección y viaja a Atenas, donde jugará España contra Grecia este martes a las 18.00 horas.