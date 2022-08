Lima: "Me dejé esa espinita clavada cuando me fui del Unicaja y ahora tengo la ilusión de triunfar"

El Unicaja realizó este martes la tercera presentación de la pretemporada. Ya estuvo en Los Guindos con 16 años, debutó con el primer equipo y ahora vuelve en el que es, quizás, uno de los mejores momentos de su carrera al equipo en el que creció en España. Augusto Lima aterriza de nuevo "con la ilusión de un niño" y con los objetivos claros en su regreso al Unicaja: "Con este equipo tenemos que aspirar a cosas grandes, no a cosas normales".

El pívot ya ha vuelto a Málaga. Lo hace por poco tiempo porque tiene que volver a Brasil para preparar la Ventana FIBA y su posible presencia en la FIBA AmeriCup, pero sus sentimientos los tiene claros: "Tengo esa ilusión que tenía cuando llegué a Los Guindos de pequeño, esa ilusión que tenemos ahora de que la gente se vuelva a aficionar al Unicaja y llenemos al pabellón. Solo hay una manera: trabajo, trabajo y ganar partidos. El equipo es diferente y la ilusión que me encuentro por los pasillos es nuevo. Tenemos ganas de ver al Unicaja de hace años".

El canterano confesó que volver al conjunto malagueño era una espina que se dejó clavada cuando se fue. Ahora es un jugador completamente diferente: "El Augusto que se fue era un niño que no jugaba. El club pasaba por una transición, yo no supe tampoco hacer las cosas bien. La ilusión de ahora es lo que importa. Cuando llegué a España lo hice con el Unicaja y ahora he vuelto. Quiero llevar al equipo donde estaba antes".

Juanma Rodríguez ha sido uno de los grandes valedores para que se produjera la llegada de Augusto Lima y así explica su fichaje: "Augusto, junto a Alberto, es el jugador con la posición más definida. Aunque no descarto que por su movilidad pueda defender a los '4'. Él va a aportar lo que es Augusto: la experiencia, saber estar, la ilusión que transmite, la alegría tan necesaria de empezar un nuevo proyecto, el deseo de ganar. Trabaja como un animal, transmite y contagia al resto. Tiene que ayudarnos en todo lo que es el aspecto defensivo, rebote e intimidación".

No obstante, el director deportivo no fue el único acompañante en la presentación del brasileño. También estuvo Carlos Cabezas, uno de los jugadores que presenció la irrupción de Lima en Los Guindos. "Carlos siempre miró por mí. Desde el primer momento tuve ilusión por volver. Quería terminarlo bien. El club llevaba unos años no tan buenos como se merece y ahora vamos a intentar aunar la afición con el equipo. Estoy muy contento por volver", explicó.

El canterano ha pasado nueve años fuera del club y, más allá de todos los deseos que tiene en su vuelta a casa, hay uno que quiere asentar desde el primer día: "El club ha hecho una apuesta grande con jugadores de experiencia. Con este equipo tenemos que aspirar a cosas grandes, no a cosas normales".