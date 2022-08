Augusto Lima: «Me dejé esa espinita cuando me fui y tengo la ilusión de triunfar aquí»

El Unicaja presentó este martes a Augusto Lima. Ya estuvo en Los Guindos con 16 años, debutó con el primer equipo y ahora vuelve «con la ilusión de un niño», y con los objetivos claros en su regreso antes de marcharse a Brasil para preparar la Ventana y su posible presencia en la FIBA AmeriCup.

«Tengo esa ilusión que tenía cuando llegué a Los Guindos de pequeño, esa ilusión que tenemos ahora de que la gente se vuelva a aficionar al Unicaja y llenemos al pabellón. Solo hay una manera: trabajo, trabajo y ganar partidos. El equipo es diferente y la ilusión que me encuentro por los pasillos es nueva. Tenemos ganas de ver al Unicaja de hace años», confesó el pívot en su presentación.

Ahora es un jugador diferente: «El Augusto que se fue era un niño que no jugaba. El club pasaba por una transición, yo no supe tampoco hacer las cosas bien. Cuando llegué a España lo hice con el Unicaja y ahora he vuelto. Quiero llevar al equipo donde estaba antes».

El canterano ha pasado nueve años fuera del club y dejó un deseo claro desde el primer día: «Con este equipo tenemos que aspirar a cosas grandes, no a cosas normales».