Djedovic y Thomas, los nuevos guerreros "para devolver al Unicaja donde estaba antes"

El Unicaja siguió este miércoles con la ruta de presentaciones de las nueve incorporaciones que han llegado al club. Esta jornada fue el turno de Nihad Djedovic y Will Thomas, los dos nuevos guerreros con los que contará Ibon Navarro la próxima temporada. Ambos aterrizan con una dilatada experiencia en Euroliga, pero con el firme deseo de "devolver al Unicaja donde estaba antes" como son los puestos más altos de la clasificación.

A pesar de estar muy contrastados, ambos decidieron con rapidez aterrizar en Málaga. "No me llevó mucho tiempo cuando vino la oferta de Unicaja. Estoy preparado para esta nueva etapa en mi carrera. Espero conseguir los éxitos que quiere el equipo y que quiere la gente de nosotros", explicó Djedovic. Mientras que Thomas confesó estar "muy emocionado" por su vuelta. "Cuando el equipo mostró su interés, me puse muy contento. Me explicaron el proyecto de situar el equipo donde estaba antes y coincidí en todo".

Sin embargo, Ibon Navarro tuvo una especial intervención en ambos fichajes. Djedovic cambia el Bayern de Múnich después de nueve años, lo cual "no ha sido fácil" para recalar en Málaga con el objetivo de "devolvérselo todo a la afición y hacer algo grande". Will Thomas ya se había enfrentado a otros equipos del técnico vitoriano. "Sabía cómo juegan sus equipos, fue importante conocerlo, pero volver y devolver al equipo donde estaba fue muy importante para mí".

¿Qué pueden hacer ambos jugadores en el Unicaja? El propio Djedovic reconoció que sus últimas temporadas no habían sido buenas. "Puedo hacer de todo. Ayudo al equipo. Depende de lo que Ibon quiera de mí. Puedo jugar de '1', '2' y '3'. Estoy preparado. Da igual si Ibon quiere que juegue de '5', jugaré de '5'". Sin embargo, ¿dónde se siente más cómodo? "Me siento más cómodo en la posición de '2', pero ahora en el baloncesto moderno han cambiado mucho las posiciones. Un '5' puede tirar triples, un '1' puede jugar al poste bajo", explicó el bosnio.

"No soy el mismo jugador de hace seis años", afirmó Will Thomas. "Ahora es un tema más mental que físico. Puedo ayudar al equipo con mi experiencia y mi liderazgo. Soy mucho más técnico", reconoció el jugador que aún guarda "buenos recuerdos" de su primera estancia en el Unicaja. Ahora el equipo es totalmente diferente, pero el trabajo sigue siendo el mismo: "Si quieres ganar, tienes que dar lo mejor de ti mismo cada noche. Va a haber mucha presión. Somos jugadores con la suficiente experiencia para hacerlo".

Lo que es cierto es que el Unicaja ha fichado a dos jugares con experiencia, carácter y liderazgo. El Unicaja tiene que mejorar, pero son conscientes de que tienen que hacerlo todos juntos. Aunque Djedovic dio esa clave que tanto había pedido Ibon Navarro la temporada pasada: "Cada jugador tiene que entender su posición y su rol en el equipo. No podemos tener a 12 jugadores que metan 20 puntos. Esto de la química es ahora más importante. Cuando ganas todo es más fácil. Tenemos que aprovechar el tiempo para trabajar en la pista".