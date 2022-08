Unicaja 2022/2023: es la hora de Ibon Navarro

Una vez ha quedado resuelto el trabajo en los despachos y los exámenes médicos han terminado su curso, la responsabilidad más directa del rumbo deportivo del Unicaja ya cae sobre el cuerpo técnico y, en concreto, en la figura de Ibon Navarro. El mercado de fichajes, la vuelta de la campaña de abonados y el 30 aniversario del club han devuelto la ilusión a una «Marea Verde» que espera con ansia el regreso a la pista de sus jugadores, que desde este martes ya empiezan a trabajar con balón.

Ahora toca borrón y cuenta nueva. Los planes del técnico vitoriano empiezan desde cero. Aunque lo cierto es que el primer paso ya está dado. Ibon Navarro manifestó en varias ocasiones durante la temporada pasada su descontento con la configuración de la plantilla que se encontró cuando llegó en enero y ahora tiene a nueve incorporaciones después de que se hayan producido 11 salidas.

La verdad es que este nuevo Unicaja 22/23 sí es un «equipo de autor». Al menos, el entrenador ha participado de forma directa en la confección del Unicaja 2022/2023. A pesar de viajar hasta Andorra para disfrutar de las vacaciones, ha estado en contacto directo con Juanma Rodríguez durante todo el mercado estival. ¿Son los 12 jugadores del gusto del vitoriano? Sí. ¿Son los 12 jugadores que en un primer momento había pensado? No, porque algunas operaciones no han llegado a buen puerto durante el mercado, pero ahora todo cuenta con su beneplácito.

Incluso hay algunos fichajes en los que Navarro ha puesto especial interés. Es, por ejemplo, el principal valedor para que se cerrase la incorporación de Will Thomas, un jugador muy del gusto del técnico por la experiencia, el músculo y la defensa que puede aportar a una pintura totalmente renovada. Lo mismo se puede decir de Augusto Lima, al que telefoneó en más de una ocasión, cuando el brasileño sonaba para otros equipos, para tratar de convencerle para su vuelta a Málaga.

Ahora la plantilla se asemeja a lo que él ha entrenado durante su carrera, con jugadores más polivalentes y más físicos que los anteriores. Sin embargo, tiene un reto exigente por delante. Afronta la pretemporada más dura de su carrera. El Unicaja de Ibon Navarro tiene sobre sí mismo como espada de Damocles la Fase Previa de la BCL. El equipo tiene la obligación de ganar los dos partidos que jugará el 23 y el 25 de septiembre, que se celebrarán en el Martín Carpena, para acceder a la Fase de Grupos de la competición continental. Ahí no puede fallar porque no vale otro resultado que no sea cerrar ambos partidos con una victoria.

Ibon Navarro tendrá que conjuntar a su equipo y crear un grupo competitivo con la incógnita de saber cuándo va a poder reunir a sus 12 jugadores. Y eso que el Unicaja ha sido el primer equipo español en comenzar la pretemporada, con el objetivo de encajar esas nueve piezas nuevas, pero de momento se ha encontrado con las convocatorias de las selecciones y con la necesidad de tirar de la cantera para poder entrenar.

Kendrick Perry, Darío Brizuela, Melvin Ejim, Augusto Lima y David Kravish van a jugar durante el verano con sus respectivas selecciones. ¿Hasta cuándo? Habrá que esperar a las convocatorias finales, pero si alguno compite en el Eurobásket -del 1 al 18 de septiembre- o en la FIBA AmeriCup -del 2 al 11 de septiembre- llegará a Málaga para ayudar al equipo en la BCL sin apenas haber entrenado con sus nuevos compañeros.

El reto es tan grande como ilusionante. Todo empieza de cero y el terreno a recuperar es muy amplio. Ibon Navarro ya tiene a sus 12 piezas con las que realizar una gran temporada. Así que desde hoy tiene un largo camino que recorrer para encajar a las nueve incorporaciones. Tiempo no le sobra. La primera final está a tan solo mes y medio. ¡Suerte!