El Unicaja se reencuentra con la pista

El Unicaja 22/23 ya ha arrancado. Después de pasar los reconocimientos médicos, el equipo comenzó a trabajar en la pista este miércoles. Son muchos los jugadores -canteranos y del primer equipo- que han adelantado su regreso a la cancha durante estos días, pero la cita oficial por parte del club llegó esta mañana para todos los cajistas disponibles que se han puesto a las órdenes de Ibon Navarro con el foco puesto en cumplir todos objetivos que tiene el equipo por delante en esta dura pretemporada.

A excepción de Tyson Carter, que aterrizará en Málaga el próximo sábado, todos los jugadores del Unicaja presentes ya han superado satisfactoriamente los exámenes médicos. El club repartió en varias jornadas las pruebas en el Hospital Quirónsalud Málaga conforme a la llegada de las incorporaciones a la Costa del Sol y ahora es el turno de trabajar sobre la pista.

Los cajistas tendrán a partir de ahora un mes y medio de preparación de cara a la Fase Previa de la Basketball Champions League que comienza para los verdes con la semifinal el próximo 23 de septiembre. Con perspectiva de liga, el club de Los Guindos entrenará dos semanas más que el Baskonia, su primer rival de la ACB 22/23, que se pondrá bajo los mandos de Joan Peñarroya el 24 de agosto, una vez hayan superado los exámenes médicos.

No obstante, Ibon Navarro no pudo reunir a todos sus jugadores en esta primera sesión de trabajo físico. Tan solo han trabajado este miércoles con Nihad Djedovic, Will Thomas, Dylan Osetkowski y Augusto Lima de la primera plantilla. Una de las ausencias ha sido Tyler Kalinoski, quien dio positivo en Covid-19 hace unos días. Aunque se encuentra en buen estado y asintomático. Por lo que en los próximos días se reincorporará al grupo y realizará su presentación que quedó aplazada.

Tampoco han estado Alberto Díaz y Jonathan Barreiro. Los dos jugadores del Unicaja, además de Miquel Salvó y Héctor Alderete, fueron los primeros descartes de Sergio Scariolo para preparar el Eurobásket. Ninguno estuvo presente en la derrota frente a Grecia (86-70) este pasado martes y se reincorporarán con el equipo cajista a partir de este jueves.

El problema a evitar serán las internacionalidades. A excepción de Lima, que se marcha este fin de semana para jugar con Brasil la Ventana FIBA y pelear por estar en la FIBA AmeriCup, Ibon Navarro solo podrá contar con esos siete jugadores hasta final de mes. Kendrick Perry (Montenegro), Darío Brizuela (España), Melvin Ejim (Canadá) y David Kravish (Bulgaria) se encuentran concentrados con sus selecciones en estos instantes y sus respectivas llegadas, y posterior incorporación al grupo, estarán marcadas por la presencia que puedan tener en los torneos de septiembre: Eurobásket o FIBA AmeriCup.

Ante esto, el cuerpo técnico ha necesitado recurrir a la cantera para llevar a cabo los entrenamientos durante estas semanas: Álvaro Fernández, Baboucar Badji, Miracle Bamadu, Rubén Vicente y Pablo Sánchez -que saldrá cedido- estarán en estas primeras sesiones. Además, les acompañarán antiguos canteranos como Jeffrey Godspower, Javier Rodríguez, Jesús Carralero, Gody Dike y Daniel Shelist.