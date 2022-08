Juanma Rodríguez y los ingredientes del Unicaja "para lograr objetivos muy bonitos"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, respondía a algunas cuestiones tras la presentación de Dylan Osetkowski en la mañana del viernes. "Ha sido un verano muy largo, casi tres meses desde que empezamos una vez terminada la temporada hasta que hemos fichado al último jugador. Ha sido durísimo. Hemos trabajado muy intensamente", comentó, a lo que añadía que, "al final hemos fichado a nueve jugadores. Había momentos en los que podían haber continuado más jugadores del año pasado, otros momentos que no. Nos hemos tenido que reinventar dentro del plan. Estoy moderadamente satisfecho porque casi todos los jugadores han querido venir a Unicaja".

"Creo que para ser un equipo que terminamos duodécimos en Liga Endesa el 15 de mayo, que en junio todavía no sabíamos si íbamos a jugar competición europea y todas esas cuestiones y problemas durante el mercado, estamos satisfechos con esta plantilla. Es muy bonito decirlo, muy fácil, pero hay que demostrarlo", expresó. "Ahora nuestro trabajo es intentar que este grupo de jugadores rinda lo mejor posible. No se trata de que haya buenos o malos fichajes. Lo que hay es buen o mal rendimiento. Lo que tenemos que hacer desde el club y el cuerpo técnico es ayudar a los jugadores a que tengan el mejor rendimiento posible", confesó el malagueño.

Algunos jugadores se encuentran con sus respectivas selecciones, pero casi todos cuentan con una casa en Málaga para cuando vuelvan. "Lo único en lo que tienen que estar focalizados es en venir a entrenar, trabajar duro y preparanos lo mejor posible. Desde ese punto de vista, hemos hecho una plantilla con nueve jugadores. Jamás lo había hecho en ACB. Hemos podido reunir un equipo con características diferentes, bastante versátil: capacidad defensiva, talento en ataque, capacidad de pasar la pelota, tiro... Hemos intentado tener todo y nos hemos dejado una plaza de americano libre por si hay una contingencia durante la temporada", manifestó Rodríguez.

El director técnico subrayó que, en principio, se encuentra "satisfecho, pero el trabajo no queda aquí". A lo que sumó que "hay que apretarle a todo el mundo, trabajar duro e intentar juntar todas las piezas, que sea lo mejor y lo más rápido posible. Estoy contento de cómo vamos haciendo las cosas, pero tenemos que seguir trabajando para poder tener una temporada bonita que es nuestra ilusión. Si todos sumamos en esa dirección, será más fácil. Ojalá sea así y tengamos un año fantástico".

En cuanto a la BCL, expresó que es el primer objetivo del club: "La parte favorable es que vamos a jugar la Fase Previa delante de nuestra afición, lo que nos va a dar un plus seguro. Después va a ser trabajar para ganar cada partido. Lo tenemos clarísimo para mejorar lo que se ha hecho las últimas temporadas. No me pongo un límite. Hay que ver lo que da de sí el equipo con nueve jugadores nuevos. Necesitaremos un tiempo, pero veo ganas y ambición. La gente tiene ganas de trabajar y cuando tienes esos ingredientes significa que puedes conseguir muchas victorias para lograr objetivos muy bonitos".