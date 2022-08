Osetkowski: "El proyecto del Unicaja es el mejor para tener éxito y seguir mejorando como jugador"

El Unicaja continúa con la presentación de los nuevos fichajes para la temporada 2022/2023. Este viernes ha sido el turno del californiano Dylan Osetkowski, acompañado de Juanma Rodríguez, director deportivo del club verde, el cual expresó que se encuentran “muy contentos de que se haya incorporado con nosotros, creemos que tiene muchas oportunidades aquí”.

El estadounidense, que puede jugar tanto de ala pívot como de pívot, en las posiciones ‘4’ y ‘5’, en la pasada campaña militó en el equipo francés ASVEL Lyon-Villeurbanne y esta será su primera temporada en España. Con ello, el jugador declaró que, al conocer el proyecto del Unicaja y hablar con Ibon Navarro, no dudó en venir. “Creo que es el sitio adecuado para seguir desarrollándome como jugador, mejorar mi potencial. En Euroliga muchas veces hay unos objetivos un poco más egoístas y creo que este podría ser el siguiente paso en mi carrera para tener éxito, para seguir mejorando y ser mejor jugador”, declaró.

Sus expectativas ante esta nueva etapa son “jugar lo mejor que pueda y sepa, y ganar partidos”, confesó. Así, manifestó que, por los jugadores que han llegado, “hay muy buen equipo”. “Ahora la pelota está en el campo y hay que encajar todas las piezas”, subrayó.

Osetkowski ha jugado contra Nihad Djedovic en Alemania y contra Will Tomas en Francia. Ahora, los tres comparten equipo. “Son dos grandes jugadores. No me gusta jugar contra ellos, pero me encanta que estén en mi equipo. Tengo mucho que aprender de ellos, son jugadores bastante expertos y para mí va a ser muy bueno compartir cancha con jugadores con tanta experiencia”, reveló.

En cuanto a su mejor cualidad, el californiano declaró que es la situación del mismatchsi: “Cuando hay cambios de hombres puedo ser muy efectivo ahí y penalizar el posible cambio”. Así, en cuanto a las posiciones en las que puede jugar, explicó que no tiene preferencias: “Si juego en cinco puedo tener ventaja en el pick and pop para ir a canasta y, si juego de cuatro, ir al poste contra el cuatro por su altura y ahí también puedo tener ventaja”. Con ello, se define como un jugador que no es ni el “más saltador” ni el “más atlético”, pero “soy un jugador que cada vez que salga a la cancha va a darlo todo, voy a jugar muy duro para ganar los partidos”. “Soy un jugador muy pasional, con carácter, por lo que espero que les guste a los aficionados y pueda conectar con ellos”, reconoció.

El jugador, además, declaró en su presentación que en la Liga Endesa “se juega un baloncesto muy inteligente, hay equipos muy bien preparados, por lo que ganar cada partido a cualquier equipo va a ser complicado”. “Es una liga muy competitiva, hay jugadores que han jugado en la NBA y Euroliga, es una liga muy dura”, anotó.

Por lo que respecta a la Fase Previa de la BCL en el Martín Carpena, el nuevo cajista afirmó que “el hecho de jugar en Málaga, delante de nuestros aficionados, es fantástico, porque nos va a dar un plus que es estar en la Liga Regular de la BCL”.