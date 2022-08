"Unicaja está entre las cinco mejores plantillas de la Liga Endesa 22/23"

El Unicaja ha vivido este verano la mayor revolución en la plantilla de su historia. 11 jugadores han salido este mercado de fichajes para buscar un nuevo destino después de que no contaran para seguir el próximo año en Los Guindos. Sin embargo, si hubo una salida especialmente dolorosa para la afición fue la de Carlos Suárez, después de nueve temporadas en Málaga. El excapitán del Unicaja entrenará a partir de la próxima semana con el Carpus Fuenlabrada. Antes de viajar a Madrid, Suárez atiende a La Opinión de Málaga para hacer un repaso de este singular verano y de la nueva plantilla del Unicaja 22/23.

¿Qué tal está pasando este verano «especial» en el que se ha casado?

Bien. Ha servido un poco para desconectar. Aparte de casarme y de irme de viaje de novios, también ha venido bien para entrenar y para ponerme a tono de cara a esta nueva temporada.

¿Cómo se encuentra físicamente?

He estado entrenando bastante con un entrenador personal, Manu García. He estado con él todo el verano, desde el mes de mayo hasta ahora que me voy a hacer la pretemporada con el Fuenlabrada para llegar lo mejor posible y recuperarme de esa lesión que ya tengo más que superada.

¿Cómo surge la posibilidad de poder hacer la pretemporada con el «Fuenla»?

Es una oportunidad que tengo porque mi representante me dice que me dan la opción de poder estar con el Fuenlabrada en pretemporada y con la opción de que en un futuro, si no me sale alguna oportunidad fuera de España o en la Liga ACB, pueda seguir luego con ellos si a medida que avanza la temporada lo consideran oportuno.

¿Cómo ha sido este verano a nivel de ofertas? ¿Ha recibido muchas propuestas del extranjero o de la Liga Endesa?

He tenido alguna que otra oferta de fuera de España, pero no me han seducido. No las he visto convenientes. Es verdad que han sido dos años complicados por las lesiones y a lo mejor la gente tiene más dudas sobre mi estado. He tenido alguna que otra, pero no tengo prisa. Estoy entrenando para incorporarme a algún proyecto. Estoy ya totalmente recuperado. Luego si viene alguna oferta que me seduzca la cogeré, pero no ha habido ninguna que me haya seducido lo suficiente.

¿Cuándo se sabrá algo de su futuro? ¿Se marca una fecha límite para tomar una decisión?

No, la verdad es que no tengo prisa. Ahora mismo estoy tranquilo. El lunes me voy para Madrid y el martes empezaré los entrenamientos con el Fuenlabrada. Estaré pendiente por si a mi representante lo llaman para alguna oportunidad que me convenza. De momento toca entrenar durante algún tiempo, coger forma física en pista para estar de la mejor forma posible si me llaman en algún momento.

En clave Unicaja, ¿qué le parece la nueva plantilla?

Han hecho, a mi modo de ver, una de las mejores plantillas de los últimos años. Se ha visto también en presupuesto con gente de renombre que ha estado en grandes equipos, antiguos jugadores que ya han estado en Unicaja o con algunos que han estado en Euroliga peleando por clasificarse para la Final Four. Creo que va a ser un buen año para ellos. Unicaja está entre las cinco mejores plantillas de la Liga Endesa 22/23.

¿Le ha sorprendido que la plantilla vaya a contar con nueve fichajes?

Ya se dijo cuando acabó la temporada que iba a ser un cambio de ciclo. No se habían conseguido los resultados idóneos estas dos últimas temporadas y querían dar un cambio drástico. Eso se ha visto en forma de fichajes. No me ha sorprendido. Es cierto que choca. No se da en equipos como Unicaja, pero el tiempo ya dirá si ese cambio ha sido para bien.

En caso de que siga en España la próxima temporada, ¿piensa mucho en su vuelta al Martín Carpena?

Eso lo piensas. La vuelta al Carpena sería muy especial, algo diferente a todos los días. Me sentiría también muy raro, pero sería muy bonito regresar a casa. Seguro que la afición me va a recibir con los brazos abiertos como lo ha demostrado desde que llegué aquí en 2013, donde siempre me he sentido como en casa.