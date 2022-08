López Nieto: "No me fío de nuestros rivales de la Fase Previa de la BCL, pero somos el rival a batir"

Antonio Jesús López Nieto está ilusionado. El presidente del Unicaja se encuentra satisfecho del trabajo hecho en los despachos en este mercado estival y confía que la temporada que está próxima a arrancar sea la de la resurrección del club verde y morado.

El presidente empezó hablando de esa Fase Previa de la BCL que habrá que afrontar a final de septiembre y en la que el equipo cajista se jugará lograr una plaza en la próxima edición de la competición europea. "El primer objetivo es poder participar en la próxima Basketball Champions League. No fue fácil convencer a todas las partes para que, sin romper las bases, pudiéramos estar en la Fase Previa. Agradezco a la FEB, en la figura de Jorge Garbajosa, y a la Junta de Andalucía y el trabajo de José María Arrabal, que han sido compañeros en estas largas conversaciones. Y además la jugamos en Málaga", recalcó.

El presidente recordó que la situación era muy complicada al acabar la pasada Liga. "Deportivamente no logramos el objetivo, pero quisimos hacer valer el club que representamos, la Liga que jugamos (la de los dos últimos finalistas de la BCL), la potencialidad del baloncesto en Málaga... Pero no se podía romper la normativa de la competición. Había que convencerles de que teníamos que ser 6 equipos de España. Me alegro de que Breogán haya entrado porque quedaron por delante y era una obligación que ellos estuvieran si estábamos nosotros".

López Nieto explicó por qué ha arrancado tan pronto a trabajar el Unicaja, antes que cualquier otro club de la Liga Endesa. "Hemos empezado antes que nadie a entrenar para trabajar para estar en el estado idóneo el día 23 y 25 de septiembre. Varios jugadores van a llegar tarde, pero los equipos que juegan contra nosotros en esa Fase Previa van a estar más rodados porque no tienen tantos internacionales y sí muchos jugadores americanos. No me fío de ninguno. Somos el equipo a batir, somos los que tenemos el presupuesto más alto, tenemos una plantilla equilibrada... pero no me fío".

El presidente verde está satisfecho del grupo que se ha formado. "El nuevo equipo se ha construido con mucho trabajo. Hicimos una valoración previa y a partir de ahí fuimos incorporando fichajes. Creo que es una plantilla atractiva y versátil que ahora hay que convertir en equipo. Es una apuesta total de la dirección deportiva consensuada por Ibon Navarro. Me han ilusionado muchos fichajes, no voy a destacar a ninguno. No quiero crear ningún celo entre ellos. No sé si mucha gente en junio habría creído que iban a venir algunos de los jugadores que hemos fichado este verano, algunos rechazando ofertas de clubes de Euroliga. Los veranos son muy importantes en el baloncesto y estamos ilusionados con este proyecto".

La mayoría de los jugadores han fichado solo por una temporada, con opción a otra por parte del club. López Nieto defiende esta política de fichajes: "Firmar jugadores por un año tiene varias vertientes. Es por estrategia, para que se ganen la renovación con su trabajo. Firmar por tres años es muy bonito, pero también un riesgo. Si funcionan, bien. Y si no, tendremos la opción de cambiarlos. Bendito sea el problema si el próximo verano algún "grande" viene a por alguno de ellos. Será que hemos acertado y que han hecho una buena temporada", aseguró.

Respecto a la figura del entrenador, hay confianza ciega en él. "Estamos convencidos del trabajo de Ibon Navarro. El final de temporada fue desastroso, pero hablamos con él y creo que va a hacer un año magnífico tanto él en el banquillo como el equipo en la pista", dijo.

Este verano han salido de la plantilla muchos jugadores muy queridos por la afición, López Nieto habló a este respecto. «Hay que estar cerca de los jugadores, pero no ser cercanos. Hay que tomar decisiones difíciles, como el año pasado. No creo que hubiera nadie que creyera estar por encima del club, ni Carlos ni Jaime ni Rubén o Francis. Sus comportamientos personales eran excelentes, pero estaba claro que el ciclo había terminado. No había armonía, no había música. Era el momento de dejarlo. Hemos tratado de ser sutiles. Con Carlos Suárez pasó lo que pasó, con Jaime Fernández hubo una oferta del club aunque prefirió irse. La hubo también con Tim Abromaitis. Yannick está cedido al Betis, y Rubén Guerrero tiene la opción de volver en un futuro (2024). Aquí nadie tiene la puerta cerrada. Incluso Francis Alonso, que optó por marcharse sin opción a vuelta. Hemos hecho las cosas con orden y convencidos».

Respecto a la campaña de abonados, el presidente verde se muestra ilusionado. «La campaña de abonados nos está sorprendiendo positivamente. Veníamos de donde veníamos y de un gran desapego. Vamos a estar más o menos en torno a las cifras de hace 3 años. Es una muy buena noticia. Los fichajes han creado una gran expectación. Vamos a estar por encima de los 5.000, seguro, y más cercanos a los 6.000. Antes de la pandemia estábamos en 5.800. Como mínimo estaremos en esas cifras. Vamos a intentar que haya un ambiente mágico en el pabellón. Por mucho que uno trabaje, son los resultados los que llevan a la gente. La gente volverá a sentir la magia en el Carpena», afirmó.

Por último, López Nieto se mostró ambicioso a la hora de hablar de los objetivos: «Hay proyectos más madurados que el nuestro. Hay que ser realistas. Pero nuestros mínimos son estar en la Copa del Rey de Badalona y en el play off por el título. Y a partir de ahí crecer. Hemos de ser conscientes de que hay cuatro presupuestos más altos que el nuestro«, finalizó.