Ibón Navarro: “Casi en un 90% hemos traído a los jugadores que queríamos"

Ibón Navarro, entrenador del Unicaja, compareció en rueda de prensa en la mañana del viernes de cara al amistoso que enfrenta el equipo este sábado ante el Covirán Granada en el Martín Carpena e hizo un balance de la pretemporada, las sensaciones, la composición del equipo y cómo se ven para la próxima campaña.

“Ha sido un verano muy intenso”, comenzó expresando el técnico como tantas veces se ha escuchado durante este verano. “No habíamos fichado nueve jugadores nunca”, añadió, “creo que en este club solo había pasado una vez, en 2012. Entonces ha habido mucho trabajo, pero creo que se ha hecho la idea de trabajo que queríamos. Está claro que no ha salido al 100% porque el mercado está como está, no hay exceso de jugadores, pero casi en un 90% hemos traído a los jugadores que queríamos y trae un balance muy positivo. Estoy muy contento con lo que tenemos”, declaró.

“Son 13 jugadores que están disponibles, que pueden jugar perfectamente tanto en liga como en champions. Y bueno, ahora mismo creo que no encontraréis un entrenador que no esté contento con su equipo. Espero que podamos sacar el potencial que hemos traído”, confesó el vasco.

Muchos jugadores han expresado en sus respectivas presentaciones que, tras hablar con Ibón Navarro y presentarles el proyecto, no dudaron en continuar su carrera en el Unicaja: “A todos los jugadores que hay en Europa no hay que explicarles qué ha sido el Unicaja, por lo que vender el proyecto que tenemos, el relato de que hay que devolver al equipo, al club y a la ciudad, al lugar donde estábamos… Está claro que todo es diferente y tenemos que ir dando pasitos para volver a donde creemos todos”, expuso el entrenador verde, añadiendo que todos los nuevos han coincidido en que el club no está donde estuvo, “entonces el reto es devolver eso y los que están aquí han aceptado, con ilusión y con ganas”, esperando que se transmita a todo el mundo.

“Sabemos que será complicado, que habrá momentos complicados, pero que en esos momentos estemos unidos para seguir”, expresó el técnico cajista, a lo que sumó que “el año pasado no se hizo el papel que se quería, pero no se puede tildar de fracaso. Estuvimos donde teníamos que estar, a partir de ahí, la base de trabajo diario y que vengan resultados, pero si solo nos centramos en que los objetivos sean los resultados, aparte de perdernos muchas cosas, generará frustración”.

El jugador número 13 será Mario Saint-Supéry (2006), jugador de la cantera que acaba de conseguir la plata con España Sub-16 en el Europeo de Macedonia del Norte: “Ha hecho méritos para ser ese jugador. No se trata de una campaña publicitaria, es una realidad. Mario es un chico que tiene la cabeza bastante bien amueblada y todos tenemos que ayudarle para que esté asentado. Será uno más a todos los niveles, a nivel de exigencia y que pueda aportar cosas al equipo”.

El equipo cuenta actualmente con nueve jugadores entrenando para la pretemporada, ya que David Kravish (Bulgaria), Augusto Lima (Brasil), Darío Brizuela (España) y Melvin Ejim (Canadá) se encuentran con sus respectivas selecciones. Ante ello, Navarro indica que no es la situación ideal para la adaptación del conjunto, “pero lo viven más equipos. La conclusión es que si todos estuvieran aquí, no estarían con la selección, entonces no sé si eso es bueno. Hay que aceptar la situación, adaptarse. Hay que hacerlo lo mejor posible, que el equipo llegue con buen nivel, pero eso no nos puede generar tensión”.

Así, son muchas las nuevas incorporaciones, algunos desconocidos y sin relación entre ellos a pesar de que puedan conocerse. El preparador de Vitoria reveló que está disfrutando de ello: “A los que nos gusta el baloncesto, las personas y la gestión de las personas es divertido ver quién encaja con quién, quién asume liderazgo… Está siendo muy interesante. En cuanto a nivel deportivo “estamos consiguiendo cosas”, apostilló el entrenador.

“Lo que necesita este proyecto es tener un buen año. No podemos hacer un proyecto a 2-3 años, hay que dar un paso ya a donde queremos ir y traer a jugadores que ya saben lo importante que es esto. Es importante tener a jugadores como Alberto, Barreiro o Brizuela, que saben lo que es la liga. Esperamos tener un buen nivel pronto. Algunos jugadores necesitan un periodo de adaptación más largo, pero es probable que se coja un ritmo de competición pronto y eso es lo que se necesita, concretamente el 23 de septiembre”, explicó Ibón Navarro.

En cuanto a las sensaciones a un mes de comenzar la Liga Endesa y menos de un mes para la Fase Previa de la BCL, el vasco señaló que “si a 26 de agosto me estuviera quejando de algo, iría mal la cosa”. “Creo que estamos encontrando el equilibrio, llevando a la gente a un nivel de exigencia alto, con jugadores experimentados. Tenemos carencia de jugadores interiores, los cinco son nuevos, pero cuando vuelvan los jugadores creo que tendrán una pronta adaptación. Se les están mandando vídeos para que sepan lo que vamos a hacer, no estamos haciendo cosas que desconozcan, estamos buscando cosas recientes que hayan hecho en sus equipos anteriores”, declaró ante la preparación del equipo.

El entrenador vitoriano no tiene objetivos planificados en el ámbito deportivo para la temporada: “Ya veremos donde estamos en diciembre, abril o marzo. Ahora hay que disfrutar del equipo, agradar a la afición”. En cuanto al público, anunció que “enganchar y conectar con la grada es un objetivo claro” y que a la hora de conformar una plantilla, la preocupación no es solo ver su actuación en el campo, sino qué hacen fuera: “Fichar a un jugador no es ver vídeos y números, es hablar con exentrenadores, excompañeros… Entonces buscábamos perfiles de jugadores y perfiles de personas y dentro de esos perfiles, buscábamos jugadores que ayuden en ese proceso de aproximación del equipo y que por su forma de ser ayuden mucho a lo que puede ser la cohesión de un grupo”, señaló.

“Hay que creer en lo que estamos haciendo, creo que si llegamos con un buen nivel, vamos a sacar los partidos adelante. Todos los partidos de la ACB son difíciles, pero hay que jugar e intentar hacerlo lo mejor posible”, indicó el técnico cajista, añadiendo que se encuentran con “mucha ilusión y muchas ganas de verlos a todos, por lo que se puede ver dentro del campo tanto como lo que se puede ver fuera, que es el 60% de la clave de todo esto: que esté la gente alineada, cohesionada, que sepan cómo nos vamos a comportar cuando las cosas vayan bien, cuando vayan mal… Ganar es muy difícil, pero tenemos un partido cada tres días y no nos podemos quedar en el de ayer”, afirmó con seguridad.