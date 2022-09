Los nuevos dorsales del Unicaja con recuerdos e historias

Ya está desvelada una de las últimas novedades que presentará el Unicaja de cara a la temporada 2022/23. El club ha anunciado cuáles serán los dorsales que vestirán los cajistas esta nueva campaña y todos ellos tienen una historia detrás.

1. Dylan Osetkowski: El estadounidense ha insistido mucho desde su aterrizaje en Málaga que su llegada al Unicaja es un nuevo capítulo en su carrera profesional. "Nueva temporada, nuevo país y nuevo equipo. No tuve las mejores sensaciones el año pasado, en la que tenía el número 21, y ahora he elegido el 1 porque simboliza un nuevo comienzo".

3. Melvin Ejim: El ala-pívot canadiense jugará su segunda etapa en Málaga, pero deja atrás el dorsal 22 con el que vistió la temporada 2019/20 para homenajear con el 3 a su hermano Kenny. "Fue el número que él siempre solía llevar, ya que él nació un día 3 de diciembre. Y empecé a llevarlo en la universidad, también desde que mi entrenador del instituto me dijese que la gente reconoce antes a los primeros números que aparecen en el marcador, así que eso ayudó".

4. Tyler Kalinoski: El jugador exterior cajista no guarda ninguna historia emocional con su número, sino que más bien fue la suerte. "A un amigo y a mí nos invitaron a formar parte de un equipo de baloncesto de una categoría mayor en el instituto. Pero ya tenían las camisetas hechas y solo quedaban dos números disponibles: el 4 y el 55. Así que nos lo jugamos a piedra, papel y tijeras... y gané yo".

6. Augusto Lima: Vuelve el brasileño a casa y lo hace con el dorsal con el que llegó a Málaga. "El 6 es el número que vestía en el equipo júnior del Unicaja y en esta nueva etapa he querido recuperarlo".

7. Jonathan Barreiro: El gallego repite número y es uno de esos jugadores que tira de recuerdos y de suerte en sus equipos para elegir dorsal. "Cuando me incorporé a la cantera del Real Madrid quería el 14, pero estaba ocupado, así que cogí el 7, que me gusta y me ha dado suerte hasta ahora. Por eso lo llevo siempre".

8. Darío Brizuela: El escolta volverá a lucir su inseparable número 8 en honor a su hermano mayor, que a su vez idolatraba a Kobe Bryant... jugador que también ha marcado la forma de jugar de Brizuela.

9. Alberto Díaz: El malagueño sigue sin desvelar el motivo por el que escogió el dorsal 9.

11. Tyson Carter: El estadounidense recordó su etapa de adolescente para elegir su número como cajista. "Es el que llevaba en el instituto, me gustaba y por eso he vuelto a escogerlo otra vez".

14. Nihad Djedovic: El bosnio no guarda ningún recuerdo sentimental con el 14, sino que es el número que siempre ha llevado.

15. Will Thomas: El estadounidense vistió en su primera etapa el 10, ahora retirado en honor a Carlos Cabezas. Sin embargo, su elección rinde homenaje a una larga carrera profesional. "Esta será mi temporada número 15 como jugador, así que esa es la razón".

17. Mario Saint-Supéry: El joven base continuará con el número que le asignaron cuando subió a júnior. "Era el número que quedaba y como me gustó he decidido seguir con él".

45. David Kravish: El pívot tira de raíces y de pasiones para explicar su nueva elección: "Lo he elegido por Michael Jordan. Soy de Chicago y, cuando él volvió a jugar al baloncesto tras retirarse, usó el 45... así que por esa relación he decidido cogerlo ahora".

55. Kendrick Perry: El base también recurre a la admiración para llevar el 55 en su camiseta. "Siempre me ha gustado el número por Jason Williams. Así que el 55 es mi segunda opción si no puedo usar el 3, que es con el que suelo jugar".