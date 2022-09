La página web www.eurohoops.net ha publicado una entrevista con el base de Montenegro Kendrick Perry en la que se le ha preguntado por su futuro en el Unicaja, una vez que concluya la participación de la selección balcánica en el Eurobásket. El nuevo base del Unicaja se mostró ilusionado por formar parte del nuevo proyecto verde, aunque su cabeza todavía está centrada en la cita europea con su selección.

"Estoy muy contento por jugar en Málaga y con Ibon Navarro en la Liga ACB, una de las más fuertes sino la más de toda Europa. He tenido buenas sesiones de entrenamiento con el coach Ibon. La mayoría de jugadores ya están allí, así que cuando llegue el momento estaré con ganas y listo para jugar y trabajar con el Unicaja. Pero ahora mismo estoy centrado en la selección de Montenegro y ojalá lleguemos a hacer algo grande en el Eurobásket", apuntó.

Respecto a su pasado en el Panathinaikos, equipo en el que Perry no brilló el curso pasado, el nuevo jugador del Unicaja reconoce que "obviamente que no jugué bien allí por diversas circustancias, quizá el ambiente no era el mejor, pero al fin y al cabo es una experiencia para aprender y estoy muy agradecido de haber podido tenerla".

Perry jugará este martes a las 16.15 contra España en la cuarta jornada del grupo A del Campeonato de Europa. En ese partido coincidirá con sus futuros compañeros de equipo Alberto Díaz y Darío Brizuela. Una gran oportunidad para ver juntos, aunque frente a frente, a la nueva pareja de bases del Unicaja 22/23 Alberto & Perry.