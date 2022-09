Barreiro: "Estamos mentalizados al cien por cien para no fallar en la fase previa de la BCL"

Jonathan Barreiro habló este viernes en el desayuno de trabajo que la plantilla y el cuerpo técnico del Unicaja realizaron con la prensa malagueña en Quirón Salud Málaga. El alero gallego es uno de los tres supervivientes de la plantilla de la pasada temporada, aunque el único que está realizando ahora la pretemporada a las órdenes de Ibon Navarro ya que los otros dos, Alberto Díaz y Darío Brizuela, están disputando con España el Eurobasket. Precisamente sus primeras palabras fueron para hablar de cómo se han adaptado los nuevos fichajes en la dinámica del grupo.

"Los nuevos se han integrado bien, están poniendo todo de su parte para hacerlo posible. Son unos compañeros increíbles y en la pista ya se vio en el torneo de Lisboa que lo dan todo. Tenemos muchas ganas de trabajar, entrenar y llegar en la mejor disposición posible a los partidos de la Champions. Hemos fichado jugadores muy polivalentes, que pueden jugar en varios puestos y cuanta más competencia, mejor para todos. Creo que vamos a dar un paso al frente. Somos un equipo muy diferente, con mucho talento físico y técnico y pienso que lo vamos a hacer muy bien esta temporada", dijo.

"Fuimos el primer equipo en empezar la pretemporada porque hay muchos jugadores nuevos y necesitamos nuestro tiempo de adaptación. Va todo muy bien por ahora. Hay que ir paso a paso. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de dar alegrías a la afición del Unicaja estando lo más arriba posible. Soy siempre optimista, aunque habrá que demostrarlo todo sobre la pista", afirmó el coruñés.

La pretemporada sigue su curso y cada vez queda menos para el 23 de septiembre, fecha en la que el Unicaja jugará la primera de sus dos finales rumbo a la fase de grupos de la BCL. Barreiro es consciente del reto que hay por delante: "No podemos fallar en la Fase previa de la BCL. Y menos aquí, delante de nuestra gente. Sabemos lo importante que son esos dos partidos, estamos mentalizados al cien por cien de que hay que sacarlos porque sabemos de la importancia que tiene para nosotros. Estamos pensando desde el día 1 en esos partidos de la BCL", aseguró.

Real Madrid y Zalgiris serán, domingo y lunes, los dos próximos rivales de pretemporada del Unicaja, dos buenos test para calibrar cómo va la preparación de los verde y morados. "Tenemos partidos ahora para ponernos en forma, como estos dos próximos contra Real Madrid y Zalgiris, equipos muy potentes, que nos ayudarán a llegar al nivel más óptimo de esa ronda clasificatoria. El Madrid aunque tenga bajas nos sirve para medir nuestro trabajo de pretemporada. El Zalgiris también nos va a exigir para ver cómo va la preparación".

Respecto a su rol dentro de la plantilla, Barreiro no se considera más alero o ala-pívot: "Me da lo mismo jugar de alero o de ala-pívot, lo que quiero es ayudar al equipo. Al final, alero y ala-pívot son dos posiciones muy parecidas, sobre todo en el sistema de Ibon. En lo que me pida estaré preparado para dar el cien por cien", aseguró.

Ante el España-Lituania de este sábado en los octavos de final del Eurobasket, Barreiro se mostró feliz por el papel de sus dos compañeros de equipo: "Todos conocemos a Alberto, sabemos que cuando salta a la pista lo da todo. Estoy muy contento que lo hayan llamado de nuevo porque se lo merece. Darío también está jugando fenomenal. Ojalá gane España a Lituania este sábado, sería una gran alegría", finalizó.