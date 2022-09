El Unicaja coge fuerzas en Quirónsalud Málaga

La plantilla del Unicaja asistió este viernes al tradicional desayuno informativo que se celebra antes del comienzo de la temporada en el Hospital Quirónsalud Málaga. Allí, Jonathan Barreiro, Nihad Djedovic, Ibon Navarro y el doctor Miguel Marcos -director médico de QuirónSalud Málaga- atendieron a los medios de comunicación.

Jonathan Barreiro: “Los nuevos se están integrando muy bien”

“Me siento muy bien. Al final intento ayudar un poco a los nuevos a integrarse lo más rápido posible, a que conozcan a la gente del club y a ayudarles en todo lo que yo pueda. Los nuevos se han integrado muy bien. Han puesto también el 100% de su parte para hacerlo posible y, desde el club, estamos ayudándoles para que lo hagan. Son unos compañeros increíbles y, como jugadores, lo dan todo en la pista como habéis podido ver en estos dos partidos que hemos jugado. Estoy con ganas de seguir entrenando con ellos, mejorando para llegar en la mejor forma posible a la BCL".

"Hemos sido el primer equipo en empezar la pretemporada. Son unas semanas para ponerse en forma, para conocerse, para saber cómo juega cada uno. Al final hay que darse cuenta de que son muchos jugadores nuevos y necesitamos nuestro periodo de adaptación. Todo va sobre la marcha, como tiene que ir, y con ganas de seguir".

"Hay que ir paso a paso. Hay muchos jugadores nuevos, nos estamos conociendo. Pero destacaría la ilusión con la que han venido aquí los jugadores nuevos, las ganas, y, sobre todo, las ganas de revertir la situación del año pasado, de darle una alegría a la ciudad de Málaga, que es lo que queremos todos los jugadores: estar lo más arriba posible”.

Nihad Djedovic: “Vamos a intentar poner al Unicaja donde tiene que estar”

“De momento todo está bien. Hemos trabajado duro, algunos jugadores están de vuelta, como Ejim y Kravish, y esperamos a cuatro jugadores más para esar completos. En los partidos se ve que nos faltan los bases, pero estamos haciéndolo lo mejor posible. Estamos contentos de momento".

"Pasé 9 años en Múnich y no ha sido una decisión fácil, pero me gustaba este proyecto y estaba en una posición donde podía hacer algo más en mi carrera. No quería un club para jugar solo un año y después cambiar otra vez. Cuando escuché la idea del Unicaja me gustó y quiero ser parte de algo grande, y poco a poco vamos a intentar poner a Málaga donde tiene que estar".

"Estoy seguro de que lo que quiere el entrenador de mí y de todos los jugadores es que lideremos, por eso tenemos jugadores que ya han jugado en las mejores ligas de Europa. No tenemos tantos jugadores que están por primera vez en Europa, eso está bien. Vamos a intentar jugar bien lo más rápido posible. No va a ser fácil, eso tenemos que saberlo. Debemos tener paciencia, pero tenemos experiencia”.

Ibon Navarro: “Existe muy buena predisposición al trabajo”

“Creo que las mejores noticias es que no hemos tenido problemas físicos, más allá de los que van de la mano por entrenar mucho, de sobrecargar, sin ningún susto ni accidente. Ahora estamos esperando a los jugadores que nos faltan para intentar llegar de la mejor manera posible al inicio de temporada".

"Cualquier entrenador de la liga está contento a estas alturas, existe muy buena predisposición al trabajo por parte de todo el mundo. Creo que es muy bueno que vayan asimilando la carga de trabajo físico; la carga de trabajo táctica tampoco está siendo excesiva porque no tiene mucho sentido avanzar para luego tener que retroceder para meter a cuatro nuevos jugadores. Estoy muy contento, ya que a nivel deportivo todos están dando lo que esperamos de ellos, y a nivel personal creo que estamos llevándonos sorpresas muy agradables a nivel de encontrarnos gente muy abierta, con mucha chispa y energía, y es muy fácil encontrar un clima de trabajo bueno en el día a día".

"Condiciona más en una pretemporada el hecho de que nos falten cuatro jugadores que tener que ganar los dos partidos de la Ronda de Clasificación de la BCL. Nosotros tenemos que intentar ganar todos los partidos, y evidentemente esos dos tienen un peso mayor, pero si los ganamos y el equipo se desploma, ¿cómo vamos a llegar a Vitoria al debut en Liga Endesa? Tenemos que intentar ganar todos los partidos. Condiciona más el hecho de tener cuatro jugadores importantes para nosotros fuera del equipo, especialmente los dos que en principio van a copar más la posición de base”.

Doctor Miguel Marcos: “Los jugadores son unos profesionales espectaculares”

“El Hospital Quirónsalud Málaga es el centro médico de referencia del Unicaja, Nuestra relación desde hace muchos años es magnífica y se plasma en momentos como éste, en el que antes de arrancar la temporada el hospital pone todos sus recursos, como Cardiología, Odontología y todos los servicios que necesiten los jugadores. Así tienen ellos la garantía de que están en perfecto estado, y nosotros la tranquilidad de que no hay ninguna circunstancia de salud que pueda ser importante a lo largo de la temporada".

"Los jugadores son unos profesionales espectaculares. Han venido personas con un bagaje enorme en el ámbito del deporte profesional y se cuidan muchísimo. Hasta día de hoy hemos visto personas que son muy responsables y que saben que la salud forma parte de su trabajo y que han venido muy bien".

"A los jugadores les hemos hecho un estudio general, con una analítica completa y un estudio cardiológico en el que se les estresa para ver si se puede desencadenar algún tipo de problema cardiaco, y un estudio odontológico”.