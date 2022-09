72-75: El Unicaja desperdicia 13 puntos en el último cuarto ante un Betis con más fe

Perdió el Unicaja la Copa de Andalucía. Una mala noticia no porque tenga una gran trascendencia en lo estrictamente deportivo, sino porque significa que el equipo verde y morado todavía está algo falto de ritmo a solo 5 días de que llegue al Martín Carpena la Fase Previa de la BCL.

Después de la buena imagen del viernes contra el Covirán Granada, este domingo el Unicaja ofreció una versión muchísimo más gris. Es verdad que fue siempre por delante en el marcador hasta la penúltima jugada, pero no supo cerrar el partido a tiempo y el Betis vio recompensada su fe con una remontada imposible con el triple ganador de Shanon Evans, a solo 3 segundos del final.

No es por buscar excusas, pero la lesión en el tobillo (no parece grave, pero habrá que esperar) de Kendrick Perry en los últimos minutos penalizó mucho al equipo, que tuvo que jugar sin base los minutos de la verdad. El Betis olió la sangre y les salió bien. Con Perry sobre la pista ¿habríamos tenido el mismo desenlace del partido? Yo creo que no, pero eso ya nunca lo sabremos.

El partido fue muy igualado en los diez primeros minutos. Ni Unicaja ni Coosur Real Betis fueron capaces de imponer su ritmo. Las defensas estuvieron mejor que los ataques y eso se tradujo en un marcador bajo, 17-18, al final del primer cuarto. Buenos minutos saliendo desde el banquillo del balcánico Nihad Djedovic, un jugador muy inteligente y que tiene pinta de que va a aportar muchos intangibles este curso para el equipo verde.

Mejoró el equipo con el paso de los minutos. El Unicaja le metió una marcha más al partido. Circuló el balón con más criterio, apretó atrás y se fue de 6, 36-30, con poco más de 3 minutos por jugarse antes del intermedio. Sorprendió en esa fase el griego Tsalmpouris, pívot a prueba estos días con el Coosur Real Betis, para paliar la baja por lesión de Nzosa. El gigantón heleno fue con 10 puntos el principal sustento de su equipo en el marcador. Kalinoski también hizo daño a la defensa bética con su tiro exterior, el Unicaja corrió siempre que pudo y se fue de 8, una diferencia que al descanso se quedó en 4, 40-36.

El tercer cuarto arrancó con un plan de partido bastante similar por parte de unos y de otros. El Betis, tras otro +8 a favor de los de Los Guindos, aprovechó los minutos de descanso de Perry y Kalinoski para agarrarse al partido, 54-50. Un par de golpes de Saint Supéry, nada más salir a pista, y de Gus Lima enturbiaron el esprint final del tercer cuarto, que se cerró con un minuto mágico de los cajistas, con Carter como protagonista, que parecía romper el partido, 63-50.

El Betis no se rindió. Casimiro apostó por sus jugadores más importantes y el marcador se estrechó, 65-58. Navarro paró el partido para refrescar las ideas de sus jugadores. Perry dio el susto con un golpe en el tobillo, ya metidos en los 5 minutos finales. El "montenegrino" ya no volvió a la pista y eso fue clave para el desenlace final. Ibon apostó por un cinco en cancha muy alto, con Djedovic de "1", Kalinoski de "2" y Ejim de "3". Los sevillanos siguieron remando. Con 72-72, llegó el ataque final del Betis. Evans metió un triple de casi 9 metros a 3 segundos y Osetkowski erró sobre la bocina el intento de llevar el partido a la prórroga (72-75).

Se acabaron los amistosos de pretemporada (gracias a Dios). A partir del próximo viernes empieza lo "bueno". Será ya con Alberto Díaz y con Darío Brizuela en la plantilla. Espera la Fase Previa de la Basketball Champions League. Una cita a dos partidos en la BCL en la que sí que no estará permitido fallar. Europa está en juego. Poca broma con eso.

FICHA TÉCNICA

UNICAJA MÁLAGA (72): Kendrick Perry (7), Tyler Kalinoski (13), Jonathan Barreiro

(4), Dylan Osetkowski (8), Will Thomas – quinteto inicial - Melvin Ejim (2), Augusto

Lima (5), Tyson Carter (11), Nihad Dedovic (12), Mario Saint-Supéry, Álvaro

Fernández (2), David Kravish (8).

COOSUR REAL BETIS (75): Rodion Kurucs (2), Robert Johnson III (10), Shannon

Evans (17), Dairis Bertans (6), Volodymyr Gerun (9) – quinteto inicial - Amar Sylla

(8) Aleksandar Cvetkovic (6), Pablo Almazán, Eulis Báez (2), Georgos Tsalmpouris

(13), Pepe Pozas, Jeremiah Hill (2).