Brizuela: "Intenté hacer más cosas de las que hago aquí en Málaga"

Darío Brizuela llegó a Málaga a primera hora de la tarde de este martes. Procedente de Madrid, el escolta vasco mostró con orgullo en la estación María Zambrano la flamante medalla de oro lograda este pasado domingo en el Eurobasket. "Siento mucho orgullo y estoy muy feliz por lo que hemos conseguido. Al principio la gente no tenía mucha fe en nosotros, en la preparación no ganamos muchos partidos y se generaron más dudas todavía, pero las sensaciones fueron buenas desde el principio. Después del partido de Bélgica hubo mucha gente que se nos echó encima. Nos sentó bien seguir progresando y ser primeros de grupo", explicó.

Entrar en la definitiva lista de 12 no fue fácil para él y así lo recuerda: "Estaba con dudas hasta los últimos descartes, al final estás ahí y entrenas por el equipo, no funciona pelearte por el puesto sino funcionar para el equipo, intenté hacer más cosas de las que hago aquí en Málaga, darle lo que podía al equipo para que creciera. Esos pensamientos no egoístas han propiciado que seamos el mejor equipo y hayamos terminado siendo campeones de Europa", aseguró el jugador, que llegó acompañado del delegado del Unicaja y de la selección, Javi Salvo, y del preparador físico malagueño, ex del club cajista, Enrique Salinas.

Brizuela, que siempre salía desde el banquillo en los partidos del Eurobasket, explicó su rol en la pizarra de Sergio Scariolo: "Mi rol era desatascar partidos y si ofensivamente no estábamos cómodos darle otra cosa. He tenido cierta libertad y la suerte de estar acertado, si no todos los días, al menos sí para generar espacios. No era un rol fácil tampoco, pero se ajustaba mucho a mis características. Estoy muy contento de haber ayudado a ser campeones. En un torneo así aprendes cosas, ves dónde está el siguiente nivel, que es algo que quería comprobar. Es el nivel al que aspiras como jugador y al que aspiras como club en Málaga. Quería ver dónde estaba el nivel y pelearme con ellos", finalizó.