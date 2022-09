El Unicaja busca rival en la BCL: Siauliai o Den Bosch

Siauliai de Lituania, un equipo joven, con casi todos sus jugadores nacionales y que es una amenaza continua desde el tiro exterior, o el Heroes Den Bosch de Países Bajos, un equipo plagado de extranjeros de esos que buscan un buen escaparate para dar el salto a equipos de mayor nivel en las próximas temporadas. Uno de estos dos equipos, el báltico o el neerlandés, será el próximo viernes, desde las 20.30 horas, en el Martín Carpena, el rival del Unicaja en las semifinales de la Fase Previa de la Basketball Champions League.

Siauliai y Heroes Den Bosch jugarán hoy su duelo cara a cara de cuartos de final en un Palacio de los Deportes que inaugura la temporada oficial con esta competición en la que hay solo un billete en juego para estar a partir del mes de octubre en la Fase de grupos de la BCL 22/23.

Son en total seis equipos los que lucharán por el premio final. Los citados Siauliai, Den Bosch y Unicaja van por un lado del cuadro, mientras que por el otro competirán el Karhu Kauhajoki de Finlandia, el Patrioti Levice de Eslovaquia y el Egis Kormend de Hungría.

El Unicaja estará muy pendiente de lo que pase este miércoles, desde las 20.30 horas, en el duelo entre los lituanos y los holandeses. La verdad es que no hay muchas preferencias en el seno del club de Los Guindos porque sea uno u otro el rival del viernes, más que nada porque no ha sido muy fácil estudiar a ambos equipos en estas semanas previas en las que sus plantillas no estaban todavía cerradas.

El Siauliai es verdad que tiene más nombre. Lituania, además, es un país con una gran tradición de baloncesto y la presencia en su róster de muchos jugadores bálticos hace presagiar que será un equipo con una gran amenaza en su tiro desde el perímetro. El americano Isaiah Armwood, un ala-pívot de 2.06, y el base-escolta también norteamericano Jonathan Elmore son sus jugadores más importantes, junto a la última adquisición del club lituano, el pívot danés Jonas Zohore Bergstedt. En el banquillo, un histórico del baloncesto balcánico, Antanas Sireika.

El Den Bosch, a pesar de ser un equipo con menos nombre y de pertenecer a un país con menos tradición el mundo de la canasta, lo cierto es que parece tener una plantilla más completa y podría decirse que parte como favorito en el duelo de cuartos de final de esta noche.

Una de las grandes amenazas del Heroes Den Bosch es Lagio Grantsaan. El alero holandés de 24 años sumó 20 puntos en el último amistoso de los neerlandeses contra Mechelen. Jito Kok, internacional con Holanda, es otro de los jugadores importantes del cuadro que entrena Erik Braal. Además de estos dos jugadores, Heroes Den Bosch también renovó su plantilla este verano con el danés Chris-Ebou Ndow (ex del Coruña de la LEB Oro), los americanos Donte Thomas y Kobe Webster y el neozelandés Emmett Naar.

La fase preliminar comienza esta tarde en el Carpena con el enfrentamiento de cuartos de final entre el Patrioti Levice y el Egis Kormend, a partir de las 17:30 horas. Después llegará ese Heroes Den Bosch-Siauliai, a las 20:30 horas.

El viernes 23 será cuando entre en liza el Unicaja contra el ganador del cruce de esta noche entre bálticos y neerlandeses, desde las 20.30 horas. Antes, a las 17:30 horas, abrirá la tarde la otra semifinal entre el Karhu Kauhajoki (Finlandia) y el ganador del choque entre el Patrioti Levice y el Egis Kormend.

La final tendrá lugar el domingo 25 de septiembre, a partir de las 12:30 horas. El ganador de ese partido será el único que conseguirá una plaza para disputar la Liga Regular de la BCL en este curso 22/23. En caso de conseguir el triunfo en dicha fase, los malagueños formarán parte del Grupo G de la Basketball Champions League junto al PAOK Mateco (Grecia), el Dinamo BDS Sassari (Italia) y el JDA Bourgogne Dijon (Francia).