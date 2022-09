Ibon Navarro: "Cuando un equipo parece débil es porque hay que hacer que parezca débil"

Muy satisfecho acabó Ibon Navarro con el partido del Unicaja y no solo con el resultado, sino también con las sensaciones ofrecidas por el equipo al completo . Ya lo decía en rueda de prensa: "Para nosotros es un partido oficial, pero no deja de ser el primero con todos los jugadores" después de las incorporaciones progresivas de los internacionales. El próximo reto llegará el domingo con el Patriote Levice de Eslovaquia para alcanzar el billete que lleve a los malagueños a la Basketball Champions League.

"Felicitar al equipo el trabajo por haber mantenido la intensidad lo 40 minutos. Aún buscamos crear una identidad, queremos mantener una línea alta de energía en el campo con rotaciones cortas en tiempo y mucha gente metida en los partidos, que haya compañeros preparados para entrar independientemente del resultado y del rival", explicó el técnico cajista en el balance tras el encuentro.

Los 12 cajistas anotaron este viernes y es un punto clave en la presión que quiere mantener el técnico vitoriano desde el primer día: "Somos 12, más Mario 13, y hay una línea de exigencia. El que no esté se caerá. La teoría está bien y en la práctica habrá que hacerlo. Tenemos que saber cómo queremos ir y el modo de hacer las cosas. Todavía estamos en fase de construcción, pero ya estamos en competición".

A este equipo le sobran puntos. Ya lo ha demostrado este viernes con 114 y una de las razones, según Ibon Navarro, es que la defensa rival se ha abierto. Aunque no es la idea sobre la quiere basar el juego: "Queremos tocar más pintura, pero hemos convertidos los triples. Hemos terminado el primer cuarto con 10 triples lanzados y 7 tiros de 2. Incluso alguno que no ha tirado es capaz de hacerlo. Habrá días que no estaremos tan acertados. Hay jugadores muy verticales con campo para anotar".

No obstante, la primera idea del técnico es no infravalorar al equipo de Países Bajos: "Den Bosch remontó 22 puntos en la Supercopa frente al Oostende. Cuando un equipo parece débil es porque hay que hacer que parezca débil. Teníamos claro que queríamos mantener la intensidad los 40 minutos". Y es que ha sido la primera vez que el Unicaja ha podido reunir a sus 12 jugadores: "Nos ha dado una idea. Más de ver, era entender lo que queríamos hacer. Si alguien falla, sale otro. Somos un montón, esa es la identidad que buscamos".

La última piedra para aterrizar en la BCL es el Patriote Levice. "Es un equipo que con su quinteto inicial está ordenado, juega bien. La receta será muy parecida a la de hoy. Tenemos que imponer nuestra rotación con un nivel alto y esperar nuestro momento. Tenemos mucho respeto... ha sido una sorpresa porque no parecían favoritos contra sus dos rivales", analizó el técnico cajista.