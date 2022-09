Ibon Navarro: "Había cierta presión porque el premio en la Fase Previa es mucho menor que el castigo"

El Unicaja jugará la BCL 22/23. Se confirmó la condición de favorito, con algún sobresalto que no gustó a Ibon Navarro, pero lo cierto es que el técnico solo puede agradecer al equipo el esfuerzo por el equipo: "Felicitar al equipo por la clasificación. Hemos hecho una pretemporada buena, no hemos tenido lesiones habiendo empezado tan pronto, hemos implicado a la gente de los torneos y el objetivo era llegar en el mejor estado posible".

¿Cómo ha visto el partido el entrenador? "Creo que no hemos encontrado a un equipo con mal talento, no hemos estado tan brillantes. Sus quintetos nos obligaban a cambiar el '3' y el '4', el balance defensivo, un poco desorganizados en defensa... En líneas generales hemos estado bien hasta mediados del tercer cuarto. Nos hemos controlado en algunas cosas físicas y nos hemos deshecho al ir de 24".

La evolución a lo largo de la pretemporada ha sido notable. Una de las mejores noticias ha sido Tyson Carter con el paso de las semanas. "Ahora con los bases está más a gusto y también con la llegada de Kendrick Perry. Tiene que pensar menos y jugar más. Carter es muy joven, es su tercera experiencia en Europa con 24 años. Perry le ayuda fuera del campo a adaptarse a la vida de Málaga mejor. Hay cosas a las que no está acostumbrado y ahora tiene que hacer porque jugará otra. Es una buena noticia su evolución", comentó Ibon Navarro.

Esta Fase Previa, además de integrar a los 9 fichajes, también ha servido para readaptar a Alberto Díaz y a Darío Brizuela, dos piezas claves que traen un claro aprendizaje esta temporada: "Lo más positivo es que ahora ellos conocen la receta de un equipo campeón. Eso se lo han traído", analizó el técnico. No obstante, ahora el objetivo es "cuidarlos para que estén a pleno rendimiento en las próximas semanas.

Ahora que ha acabado la pretemporada y el equipo ya ha entrado en ritmo de competición, ¿qué es lo que mas le gusta al vitoriano? "Ver buscar al equipo la entidad. Tenemos que conseguir esto porque somos 12+1 en plantilla y todos quieren jugar. Todos pensarían que pueden jugar más de 20 minutos y es verdad, pero no va a ser así". ¿Lo que menos? "Los últimos minutos no me han gustado, pero lo entiendo. Había mucha presión porque el premio es mucho menor que el castigo, pero lo hemos hecho muy bien y ellos han colaborado. Lo mejor tiene que estar por llegar".

No obstante, es plenamente consciente de que lo que se ha visto ahora no tiene nada que ver con lo que va a pasar en la Liga Endesa: "Hay que ser honestos. El partido del viernes tiene una exigencia física mucho mayor. Tal vez no a nivel técnico-táctico, pero a nivel físico la exigencia ha sido más baja de lo que nos vamos a encontrar ahora. No vamos a ser tan superiores, pero tenemos que mantener el nivel y exigir. Vamos a tener que hacer muchas cosas bien", analizó Ibon Navarro.