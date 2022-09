Sassari, Dijon y PAOK serán los rivales del Unicaja en el grupo G de la BCL

El Unicaja ya es oficialmente equipo de la Basketball Champions League 2022/2023. La victoria de este domingo contra el Patrioti eslovaco en la final de la Fase Previa que se ha disputado durante estos últimos días en el Palacio Martín Carpena le ha dado una plaza en el Grupo G de la Fase de Grupos, junto al Dinamo Sassari de Italia, el JDA Dijon de Francia y el PAOK de Salónica de Grecia.

La competición continental organizada por la FIBA arrancará para los verde en solo 10 días, el miércoles 5 de octubre. El equipo de Ibon Navarro comenzará la liguilla de la primera fase visitando al Dinamo Sassari italiano, a las 20.30 horas, una prueba de fuego importante para ver el nivel del equipo, sobre todo jugando a domicilio. El primer choque en casa será dos semanas después, en la segunda jornada, el 19 de octubre, ante el JDA Dijon, equipo con el que ya se enfrentaron los verdes el pasado curso en esta misma competición internacional. La última jornada de la primera vuelta de la liguilla será otra vez en el Carpena frente a los griegos del PAOK de Salónica, un histórico del baloncesto europeo venido a menos.

Los partidos de la segunda vuelta del grupo serán el 30 de noviembre, visitando al DJA Dijon, el 13 de diciembre en la pista de los griegos y el cierre de la liguilla será en el Martín Carpena recibiendo al Sassari italiano.

El técnico cajista, Ibon Navarro, habló sobre lo que le viene ahora a su equipo en esta competición europea: "Estamos en un grupo complicado, con muy buenos equipos. Sobre la imagen que hay del club y sobre ciertos privilegios ganados en el pasado, estamos intentando ganarlos otra vez, porque están un poco perdidos. Hay que trabajar para tener hambre y ser competitivos. ¿Vamos a ser favoritos? Es posible, pero no vale para nada. Los otros equipos van a venir a ganar porque somos el Unicaja", dijo el técnico vasco.

La verdad es que esta BCL 22/23 se presenta como una competición mucho más dura que la del curso pasado. El nivel de los equipos participantes ha subido de manera considerable y se puede afirmar que ha superado en competitividad y talento a la Eurocup. Serán rivales del Unicaja en el objetivo de alcanzar este curso la gloria europea equipos como Darussafaka, Hapoel Jerusalem, Pinar Karsiyaka, AEK, SIG Estrasburgo, Galatasaray, Peristeri, Bahcesehir o Rytas Vilnius, entre otros.

El sistema de competición es exactamente igual que el del curso pasado. Primero se jugará una Fase Regular con 32 equipos (8 grupos de 4) donde los campeones de grupo pasarán al Round of 16 (segunda liguilla) y los segundos y terceros jugarán un Play-In en enero de 2023. Los 8 mejores del Round of 16 jugarán los cuartos de final al mejor de 3 partidos en abril, terminando la competición con una Final Four en mayo en una localidad todavía por decidir.

En total serán cinco equipos de la ACB los que participarán este curso en la Basketball Champions League ya que se habían ganado la plaza por motivos deportivos la pasada Liga Endesa el Lenovo Tenerife, el Baxi Manresa, el Surne Bilbao Basket y el UCAM de Murcia.