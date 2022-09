El Unicaja busca TV para la BCL

¿Quién retrasmitirá en directo los partidos del Unicaja en la Basketball Champions League 2022/2023? Es una de las preguntas que más se repetían los aficionados en el Martín Carpena segundos después de que el equipo verde lograra este pasado domingo el billete para la competición continental organizada por la FIBA.

A falta de poco más de una semana para que arranque la liguilla de la primera fase, el Unicaja todavía no tiene un acuerdo cerrado con ninguna plataforma televisiva. Lo que es seguro es que DAZN, la televisión que el pasado curso emitió los partidos en directo para toda España del club de Los Guindos en la Champions no repetirá esta inminente temporada 2022/2023. Un cambio de productora ha alterado el "ecosistema" entre la BCL y DAZN, por lo que los partidos del Unicaja y de los otros cuatro equipos españoles (Lenovo Tenerife, Baxi Manresa, Surne Bilbao y UCAM Murcia) no se televisarán en directo por esta plataforma.

Resulta curioso que justo la temporada en la que la BCL ha dado un salto de calidad en sus equipos participantes, hasta el punto de incluso discutir con la Eurocup cuál de las dos es la segunda competición más importante del baloncesto del Viejo Continente, por detrás de la Euroliga, DAZN no sea la cadena oficial por la que se emitan los partidos de la competición organizada por la FIBA.

El Unicaja busca ahora una alternativa con el tiempo bastante "justo" ya que el debut de los verdes en la BCL 22/23 será el miércoles de la próxima semana, 5 de octubre, cuando el equipo de Ibon Navarro visite la pista del Dinamo Sassari italiano.

Hay que recordar que la pasada temporada, además de DAZN, Canal Sur a través de Andalucía TV también ofreció en directo los partidos europeos del Unicaja para la comunidad andaluza. Repetir con el ente autonómico podría ser una solución. Tampoco se puede descartar algún acuerdo con Gol Play, el canal que ha emitido este pasado fin de semana los partidos del Unicaja en la Fase Previa de esta misma competición contra el Heroes Den Bosch y el Patrioti Levice.

Las próximas horas serán decisivas para encontrar una solución a este "apagón" televisivo que hay a día de hoy. Según se ha informado al club desde la propia FIBA, Teledeporte tiene previsto emitir cada semana un partido de la BCL de uno de los cinco equipos españoles, pero esto no es evidentemente una solución para un Unicaja que arrancará la competición como uno de los favorirtos para avanzar hasta la fase final de la Basketball Champions League 22/23.