Alberto Díaz: "El primer partido frente al Baskonia ya es como una gran final"

El Unicaja ya ha activado el "modo Liga Endesa". Apenas faltan tres días para el debut en ACB y todo está preparado en Los Guindos para arrancar la competición. Ibon Navarro ya puede contar con sus 12 jugadores con total disposición y entre ellos estará un Alberto Díaz muy ilusionado y con muchas competir. Se siente "como si no me hubiese ido nunca" y, tal como declaró a los medios este martes, ya considera que el primer partido es "una gran final".

No obstante, los cajistas ya comenzaron el viernes la temporada oficial con la Fase Previa de la Basketball Champions League en la que consiguieron el billete para competir en el torneo de la FIBA: "Era importante para el club y para nosotros estar en competición europea porque el Unicaja sin Europa no es el Unicaja. Así que el primer pequeño objetivo cumplido y ahora empieza lo bueno", analizó el malagueño.

En ese primer partido en el Martín Carpena, el primero con la plantilla al completo, Alberto Díaz recibió un emotivo homenaje por su medalla de oro en el Europeo. Aunque reconoció que no dista del cariño que siempre ha recibido de la "Marea Verde": "Estoy muy contento y muy agradecido a la afición por el cariño que siempre me han mostrado, no solo en este momento. Mediáticamente todo parece superior, pero yo debo decir que desde que estoy aquí siempre me han apoyado, siempre han estado conmigo a tope y solo les puedo dar las gracias".

Tan solo lleva una semana en Málaga. Ibon Navarro ya comentó que tuvo restringidos los minutos de los dos internacionales españoles en la Fase Previa. Después de esos dos primeros encuentros, ¿cómo se siente el base?: "Es duro porque no es solo la competición, sino el mes que llevas trabajando. Es mucho desgaste, pero estoy tranquilo. Físicamente me encuentro muy bien. Ya hemos estado hablando con el preparador para hacer un plan que me adapte al tiempo de pretemporada que me he perdido para construir las bases".

Una vez superado el primer trámite europeo, llega la Liga Endesa. El Unicaja debutará el viernes a las 19.00 horas en el Buesa Arena contra el Baskonia. En el equipo no quieren marcarse ningún objetivo, ya que "se ha demostrado que los objetivos a largo plazo no se suelen cumplir, no suelen salir bien, tenemos experiencia de años anteriores", pero Alberto Díaz ya señala por dónde debe ir el camino del club malagueño: "El primer partido frente al Baskonia es como una gran final para nosotros con un gran rival".

Y lo hará después de haber ganado sus dos primeros partidos de la temporada. "Ganando siempre va todo mejor y parece que todo el trabajo tiene sus frutos. Hasta ahora era un poco pretemporada y cuando empieza la ACB todo cambia. Las sensaciones son buenas, somos optimistas, pero tenemos que estar con los pies en la tierra", añadió el base cajista.

No será fácil el inicio -Baskonia, Gran Canaria y Real Madrid-, pero el Unicaja ha demostrado que esta temporada no se marca ningún límite. La Liga Endesa será el gran campo de batalla. Mientras tanto, Alberto Díaz se muestra muy calmado, siendo consciente de todo el camino que queda por recorrer: "Sobre el papel todo es diferente en ACB. Todos los años hay sorpresas, subidas y bajadas. Tenemos que ir día a día. No podemos ponernos en una posición. Sería un error, sería crear falsas expectativas. El trabajo nos pondrá en nuestro sitio".