101TV emitirá los partidos del Unicaja en la BCL

Gran noticia para el Unicaja y para la "Marea Verde". 101TV, después de llegar a un acuerdo con la Basketball Champions League, producirá y retransmitirá los partidos del equipo de Los Guindos en la competición europea, ya sean como locales en el Martín Carpena o como visitantes con la narración de Emilio Guerrero y Mariano Nogales, y los comentarios de Anicet Lavodrama.

Después de que el Unicaja consiguiera el pasado domingo el billete para la séptima edición del torneo de la FIBA, sobrevolaba la incógnita de quién de cómo ver los partidos de los cajistas en Europa. Pero ahora todo queda atrás y ya está confirmado cómo se podrá ver el debut del Unicaja en BCL el próximo 5 de octubre en la pista del Dinamo Sassari.

Lo que estaba claro es que DAZN, quien retransmitió la BCL la temporada pasada, no lo iba a hacer tras un cambio de productora en una campaña en la que, precisamente, participarán cinco equipos españoles -Unicaja, Tenerife, Manresa, Bilbao y Murcia-. Además, Teledeporte tiene previsto emitir cada semana un partido de alguno de estos cinco clubes, pero no era suficiente para uno de los grandes candidatos a llegar a la Final Four.

La cadena provincial ya retransmitió hace unas semanas el Torneo Costa del Sol de pretemporada que enfrentó a Unicaja, Real Madrid y Zalgiris. 101 TV también cuenta con un canal en TDT en las principales comarcas de Málaga como son las delegaciones en Antequera, Torrox, Marbella y Málaga capital.

Por lo que la principal preocupación, una vez está asegurada la participación del Unicaja en la Basketball Champions League, ya está resuelta.