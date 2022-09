Ibon Navarro: "El que esté en el campo tiene que ir a muerte porque somos un montón"

El Unicaja dará su particular pistoletazo de salida a la Liga Endesa este viernes en un campo complicado como es el Buesa Arena, que presentará sus mejores galas en el debut del Baskonia. La mejor noticia para Ibon Navarro está clara: "Llegamos sanos". Y, a partir de ahí, toca responder: "Confío en que salga la mejor versión del equipo, el carácter competitivo de los jugadores. Hay ganas y esperanza", confesó el vitoriano en la rueda de prensa previa al estreno en Liga.

Hay esperanza. Pero, ¿está el equipo donde quería el entrenador? "Técnico-tácticamente no, pero sí estamos en los mínimos que quería. La llegada tardía de algunos internaciones nos ha obligado a hacer cosas básicas para que la reentrada fuera sencilla y es con lo que hemos estado esta semana e iremos a Vitoria. Los últimos en llegar no están del todo en la línea, hay que terminar de meterlos. Hay semanas en las que podremos incorporar algunas cosas, pero ahora no".

El rival de este viernes no será nada sencillo. El Baskonia de Joan Peñarroya, un club al que el técnico cajista conoce bien, espera a los malagueños en Vitoria. "Es un proyecto muy importante. Con el paso de las semanas crecerá mucho. Los equipos de Euroliga han empezado más tarde y tienen mucho margen. Con el pabellón lleno, la energía que eso transmite, van a tener muchas ganas de jugar. Tenemos ganas de ir allí y demostrar nuestra personalidad", analizó Ibon Navarro.

¿Con qué armas contará el equipo de Los Guindos? La más evidente es el fondo de armario, el "sueño en la cabeza" del entrenador: "Lo que nosotros queremos usar es una plantilla larga para poner el listón de intensidad alto y mantenerlo con rotaciones cortas. A nivel de intensidad lo ideal es eso, pero lo ideal no es la realidad. En algunos momentos tendremos que acortar la rotación. Ahí tendrán que espetar preparados para dar un paso adelante y mantener la línea. A ver si somos capaces de hacerlo y gestionarlo".

Esta Liga Endesa, con un nivel general "tan alto o más" como reconoció el entrenador cajista, tendrá dos importantes novedades. La primera será el segundo challenge del entrenador. Sin embargo, la segunda será la de mayor impacto: el saque rápido: "Hay que estar concentrados y conocer la norma. Dará pie a que los jugadores listos saquen su capacidad de competir, pero tenemos que estar preparados", reconoció el vitoriano, aunque añadió su opinión personal: "Me gustaría que fuera en todas las competiciones iguales y no lo va a ser. Del sábado al martes las cosas son muy distintas".

Lo que no cambiará, a pesar de haber llegado más tarde, es el papel de Alberto Díaz en este equipo. "Su plan no pasa por no jugar tanto. Es por controlar cuándo entrena y qué entrena. El partido es el partido", afirmó el técnico. Y a su lado estará Kendrick Perry: "Es consciente de que estar en el equipo que está sin jugar 35 minutos le va a permitir estar haciendo algunos esfuerzos extras. El que esté en el campo tiene que estar a muerte porque somos un montón. Confío en que él lo entienda. Por lo que me transmite lo está haciendo".

Así que ahora ha llegado la verdad. El Unicaja ya comienza este viernes su nuevo periplo por la Liga Endesa en el 30 aniversario del club. La ilusión está, ahora dirán los resultados.