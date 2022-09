103-89: El Unicaja no da la talla en Vitoria

Había mucha ilusión por ver la "premier" del Unicaja en la Liga Endesa. Esta vez ni el Baskonia ni el Buesa Arena parecían ni el rival ni el territorio prohibido de otras temporadas. Pero la realidad fue otra muy distinta este viernes para un Unicaja que pasó del todo (18-33) a la nada (103-89) en 40 minutos de difícil lectura. Porque el primer cuarto del equipo de Ibon Navarro fue de matrícula de honor, pero tras el minuto 10 la imagen fue bastante lastimosa. ¿Cuál es el Unicaja de verdad? Esa es la gran pregunta. Si se parece al de los 10 primeros minutos, estamos de enhorabuena. Si se parece al de después...

El caso es que el renovado proyecto verde estrenó la Liga Endesa 2022/2023 con una contundente derrota en Vitoria. Un contratiempo que borra de un plumazo las buenas expectativas que rodeaban al equipo verde y morado en estos días. No es que perder en la pista del Baskonia sea un drama. Ni mucho menos. Pero la manera de hacerlo sí que fue muy fea. Faltó paciencia, celo en defensa, concentración e intensidad. O sea, todo lo necesario para competirle de tú a tú a un equipo del calibre del vasco.

A pesar de la derrota, hay un nombre propio que destacar. Nihad Djedovic fue de lo mejor del equipo en Vitoria. Fue una de las claves del arranque triunfal del equipo y de los pocos que dio la cara cuando vinieron mal dadas. Se fue hasta los 20 puntos y 24 de valoración. Pero el bosnio estuvo demasiado solo en su afán de remar cuando las cosas se pusieron feas. Y así fue imposible tener la más mínima opción.

Hubo dos partidos. Uno duró los 10 primeros minutos y el otro arrancó a partir del minuto 11. Y es que el primer cuarto del Unicaja si no fue perfecto, le faltó muy poco. El equipo fue un ciclón en ataque, provocando que Joan Peñarroya parara el partido con 5-12, en un Buesa que pasó de la fiesta al funeral en solo 3 minutos. Los verdes lo metían todo. De 2 y de 3. Cada jugador cajista que se levantaba encontraba el premio de la canasta. Fue una borrachera ofensiva que llevó el partido a un +13 al alcanzar el minuto 10, 22-35.

El Baskonia encontró en Howard a su "salvador". Y el partido cambió de forma radical con el exNBA en la pista. El americano hizo mucho daño con sus tiros y sus penetraciones. Y eso valió para que su equipo se agarrara al partido, 35-35, tras un 13-0 a favor de los vascos. El Unicaja se diluyó segundo a segundo. Perdió su finura en ataque, pero es que también dejó de defender. Permitió demasiados tiros abiertos liberados a los tiradores baskonistas y el partido se complicó sobremanera, 55-42. Tras un parcial sangrante de 37-12, los jugadores se fueron a descansar con 59-47 a favor de los locales.

No mejoró el equipo de Los Guindos en el tercer cuarto. Al contrario. Siguió sin ideas, sin ninguna tensión, perdido sobre el parqué de un Buesa, volcado con los suyos. Hasta 24 arriba se fueron los de Peñarroya, 82-58. Fue un pim, pam, pum insoportable para un Unicaja rendido a la superioridad de su rival. Con +25 (93-68), metidos ya en el esprint final, el rival decidió levantar el pie del acelerador. Los verdes aprovecharon para maquillar la derrota, que se quedó en un algo más "decente" 103-89.

En fin, no hay tiempo para las lamentaciones. En menos de 48 horas espera en el Martín Carpena el Gran Canaria. Un equipo de categoría Eurocup, que ya ganó el curso pasado en Málaga y que no lo pondrá fácil este domingo desde las 17 horas. El 0-1 en la clasificación obliga a no fallar. Veremos...