Ibon Navarro: "El equipo sabe la importancia de cada partido en la BCL"

El Unicaja inicia en poco más de 24 horas su segunda temporada en la Basketball Champions League e Ibon Navarro no quiere afrontar ningún susto: "El equipo sabe la importancia de cada partido en esta competición. Un tropiezo te puede costar caro", reconoció en la previa del debut continental. También explicó que el humor y el estado de ánimo es "más positivo" cuando ganas, pero que no hay que dar lugar al despiste ante el Dinamo Sassari.

¿A qué equipo se encontrará el Unicaja este miércoles? "Un equipo que está jugando muy bien, que tiene un quinteto titular definido y muy sólido. Viene de perder una final de Supercopa no se sabe muy bien por qué, ves el partido y lo tienen para ganar contra la Virtus. Es un equipo que va a jugar por primera vez en casa ante su afición en partido oficial y que seguro que lo harán con una energía superior incluso a lo que les hemos visto este fin de semana en la Lega", analizó el técnico vitoriano.

A todo ello hay que sumarle su principal figura: Chinanu Onuaku, al que le han seguido equipos de Euroliga y de NBA este verano. Así describió el entrenador cajista al estadounidense: "Es grande, tiene un gran juego de poste bajo, una grandísima habilidad para pasar el balón tanto desde el poste bajo como desde fuera. Es un generador de ventajas y de puntos no solo por lo que anota, sino por lo que distribuye". Aunque, como aseguró Ibon Navarro, también cuentan con grandes jugadores como Gerald Robinson, Kruslin y Bendzius.

¿El reto? Imponer el estilo. "Hay ciertos aspectos de nuestro juego que a ellos les incomoda y viceversa. Vamos a ver qué equipo impone su ritmo y su filosofía. Si vamos a un partido de mucho ritmo, de muchas posesiones, de hacer correr al equipo rival atrás o si vamos a un partido más trabado, de medio campo, de batallitas, que ahí es donde son buenos porque tienen jugadores con mucha experiencia a nivel europeo y que están bastante curtidos".

Así que, después de descansar durante un día y medio, el Unicaja ya tiene analizado al rival e Ibon Navarro cuenta con las ideas muy claras para mejorar: "Hay que ser listos y crecer desde ahí, y no equivocarte y repetir errores, sino afianzar las cosas buenas que hicimos el domingo y mejorar las que no lo hicimos tanto. Ni las victorias nos han de cegar ante los errores ni las derrotas nos han de cegar ante una situación en la que no todo está mal siempre".