88-68: El Unicaja gana al Dijon y consolida su liderato europeo

El Unicaja manda con autoridad en Europa. Dos partidos y dos victorias. Relativamente fácil la sumada contra el Dinamo Sassari en el estreno de la liguilla y contundente y sin discusión la de este miércoles en la segunda cita de la fase de grupos frente al Dijon francés. Inicio idílico de temporada continental para los verdes y morados en una competición FIBA en la que el techo debe ser la mismísima Final Four.

El 2-0 actual en la clasificación aclara el panorama y coloca a los de Ibon Navarro en el sitio ideal para buscar la primera plaza final del grupo. Quedan 4 jornadas de la liguilla, se ha jugado y se ha ganado ya a los dos rivales más fuertes del grupo, la próxima jornada es otra vez en el Carpena frente al colista PAOK griego... Todo parece de cara, desde luego, para buscar ese ansiado liderato al final de la liguilla que dé el pase directo a la siguiente fase sin necesidad de tener que pasar la engorrosa eliminatoria previa que jugarán los segundos y terceros de cada grupo durante el mes de enero. Todo es tan perfecto que hasta da cierto vértigo analizarlo.

El caso es que el Unicaja volvió a demostrar este miércoles que su parecido con el equipo de la temporada pasada es solo pura coincidencia. Este de 2022/2023 muerde, defiende, rebotea, tiene intensidad y propone un baloncesto alegre y con ritmo. Nada que ver con el de 2021/2022 pusilánime, poco empático, antiestético y raramente competitivo, que tanto enfadó el curso pasado a la "Marea verde".

Por cierto, hablando de la grada, esta vez no se llenó el palacio, como ocurrió el día del Real Madrid. Es más, solo había 4.419 espectadores, pero dieron una lección de apoyo a sus colores digna de elogio y reconocimiento. Ojalá se vayan sumando aficionados con el paso de los partidos y de las semanas.

El Unicaja lo hizo tan sencillo que parece que no tuvo ni mérito. Pero ganar así en Europa no es nada fácil. Me niego a pensar que el JDA Dijon es un equipo tan malo como pareció en los dos primeros cuartos. Fue mérito del Unicaja convertir a los galos en poco más que un muñeco de pim, pam, pum.

La verdad es que fue un partido muy cómodo desde el mismo salto inicial. El Unicaja fue un martillo pilón en ataque, desarboló el intento de defensa del JDA Dijon, que además estuvo desacertado y sin ideas ante la agresiva defensa de un Unicaja muy activo con las manos y en las líneas de pase. El 16-3 fue un aviso del tipo de partido que íbamos a ver. Las rotaciones de unos y otros no cambiaron el panorama y el partido cerró el primer cuarto con un contundente 25-11 para los cajistas y la sensación de que el trabajo estaba hecho.

El segundo acto fue más de lo mismo. Sensación de superioridad absoluta de un Unicaja que se fue 23 arriba y que mandó en todas las facetas del juego a un JDA Dijon incapaz de aguantar en el cuerpo a cuerpo a los verdes

Aprovechó Ibon Navarro para dar minutos a jugadores con menos protagonismo en estas últimas semanas y para probar cosas en un partido que por momentos pareció más un entrenamiento con público. El choque alcanzó el minuto 30 con 63-50, "solo" 13 de ventaja pero la sensación de que los galos eran incapaces de acercarse más allá de lo que la relajación del Unicaja le permitiera.

El intercambio de canastas de los últimos 10 minutos dejó el marcador en 88-68. El Unicaja no quiso hacer sangre y el Dijon se llevó 20 en la maleta de vuelta a Francia.