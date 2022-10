74-65: El Unicaja se queda sin fuelle para ganar al Joventut

Se soñó con la victoria en el último cuarto, pero el Unicaja se quedó sin fuelle para ganar y ante un equipo como el Joventut, que no permite concesiones, no hubo opción. El equipo malagueño perdió este domingo (74-65) después de casi rozar la perfección durante la segunda mitad, después de una primera parte de la que habrá que aprender y mucho.

La consigna estaba clara. El examen necesitaba un notable alto en todos los aspectos y la brillantez en muchos de ellos. Si el Unicaja había arrasado contra el Girona con el rebote, fue un auténtico martirio en Badalona la lucha bajo los aros. Los malagueños sufrieron mucho. Durante la primera mitad, la diferencia llegó a ser sangrante con un 22-6. Sin estar especialmente acertado en ataque, el Joventut tuvo muchas más ocasiones de anotar gracias a las capturas ofensivas. Los registros acabaron con un 42-24. Tampoco fue un buen día en el tiro exterior. Dos hándicaps importantes como para asaltar el Olimpic.

Pero el partido, a pesar de todo, también dejó buenas noticias a las que hay que agarrarse. Ya no basta con "bienvenido, Tyson Carter". El americano ha confirmado que está aquí. Su partido fue clave para mantener vivo al equipo, al igual que el trabajo en ataque de Kalinoski y las defensas de Lima y Will Thomas. Aunque lo cierto es que, para este tipo de partidos, Ibon Navarro necesita la mejor versión de todos sus jugadores y la irregularidad de algunos, precisamente, no permitió sentenciar el resultado.

Con todo esto, el primer cuarto rozó la desesperación. No funcionó ni el ataque ni el rebote y así... Los cajistas resistieron a un intercambio de goles con buen movimiento de balón. Lima anotó una canasta en el 4:38 (6-7). Pues los cajistas no sumaron ningún punto más durante el primer cuarto. Guillem Vives y Tomic ya se encargaron de anotar el resto. Por lo visto, casi se podía considerar un milagro que el resultado "solo" fuera de 16-7. Merecimientos para algo más no se habían hecho.

Meter puntos estaba siendo muy difícil y en el contraataque encontró Brizuela un filón. 17-13. Ya se podía respirar, pero duró poco porque Jarred Jones y Parra volvieron a colocar el +9. Incluso llegaron a estar 13 arriba (26-13). Ibon Navarro lo paró. El Unicaja estaba desaparecido y si algo le estaba castigando era el 1/12 en triples. Pero calidad hay, tiradores hay y dos triples consecutivos de Kalinoski consiguieron reducir la distancia para acabar el segundo cuarto con un 32-25.

El paso por el vestuario había conseguido dejar claras varias cosas: la defensa había que mantenerla, pero sin acierto no se iba a ganar nada. De alguna manera tuvo efecto (min. 23, 37-32). Kalinoski, Djedovic y Will Thomas habían sido los grandes partícipes de devolver la esperanza en la victoria (40-36). No fue fácil. Contra la Penya nunca lo es, pero el Unicaja le dio la vuelta a todo. Este equipo es capaz de eso y de más, y en ese despertar había sido clave el trabajo en el rebote y en el triple. A pesar de ese 45-46 -primer resultado a favor-, el Joventut llegó al último cuarto por delante (49-46).

La segunda parte estaba demostrando todo lo que puede alcanzar este equipo, todo lo que puede llegar a demostrar. Era el momento y había que aprovecharlo. Dos triples de Alberto Díaz y Carter le dieron la vuelta al marcador otra vez (49-52). Entonces sí, parecía la definitiva. Solo Parra estaba siendo capaz de romper la defensa cajista. Cuánto quedaba por sufrir. El partido llegó a los últimos 5 minutos con un empate a 58 y los problemas no iban a desaparecer. Dos antideportivas de Kalinoski y Perry devolvieron el liderazgo local (62-59).

Y hasta ahí iba a llegar todo. 13 puntos de Andrés Feliz terminaron de romper al Unicaja. Las posibilidades pasaban ya por tirar de heroica para remontar un 68-62 con solo 01:14 minutos por delante. Carter pudo recortar distancias con un triple, pero ya solo hizo menguar la desventaja. Al final, los de Carles Durán apretaron el acelerador y los de verde bajaron los brazo hasta el 74-65 final.